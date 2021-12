Poutine jette le gant à Biden alors que les craintes de guerre débordent : « Nous n’avons nulle part où battre en retraite ! » | Monde | Des nouvelles

Le président russe a déclaré lors d’une conférence de presse à Moscou qu’il envisageait ses options si l’Occident rejetait sa demande d’interdire à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN. Les demandes de M. Poutine sont les dernières d’une série de déclarations croissantes concernant l’accumulation de troupes russes le long de la frontière ukrainienne. Plus tôt ce mois-ci, le président américain a averti lors d’un appel vidéo que la Russie serait confrontée à de « graves conséquences » si elle attaquait son voisin.

Malgré ces mots forts, plus de 100 000 soldats russes restent stationnés à la frontière, alimentant les craintes d’une invasion.

La Russie prétend qu’elle agit sur la défensive parce qu’elle dit que l’OTAN pourrait déployer des missiles en Ukraine qui ne prendraient que quatre ou cinq minutes pour atteindre Moscou.

M. Poutine a soumis des projets de documents de sécurité exigeant que l’OTAN refuse l’adhésion à l’Ukraine et à d’autres pays de l’ex-Union soviétique et annule ses déploiements militaires en Europe centrale et orientale.

Il prétend que la Russie a soumis les demandes dans l’espoir d’une réponse constructive de l’Occident.

M. Poutine a expliqué : « Nous ne l’avons pas fait simplement pour le voir bloqué (…) mais dans le but d’atteindre un résultat diplomatique négocié qui serait fixé dans des documents juridiquement contraignants. »

Il a réaffirmé que l’adhésion à l’OTAN pour l’Ukraine ou le déploiement d’armes de l’alliance là-bas est une ligne rouge pour Moscou qu’elle ne permettrait pas à l’Occident de franchir.

Il a déclaré : « Nous n’avons nulle part où nous retirer. Ils nous ont poussés jusqu’à une ligne que nous ne pouvons pas franchir. Ils l’ont poussé au point où nous devons simplement leur dire; ‘Arrêter!' »

Le président russe a prévenu qu’il devra prendre « des mesures militaro-techniques adéquates » si l’Occident continue sa course « agressive » « au seuil de notre maison ».

Il n’a pas précisé les détails de la réponse de Moscou, mais il a dit « qu’elle pourrait être diverse ».

« Cela dépendra des propositions que nos experts militaires me soumettront », a-t-il ajouté.

La Russie détient actuellement la plus grande part des ogives nucléaires dans le monde, selon les dernières estimations du Nuclear Information Project et de la Fédération des scientifiques américains.

On estime que M. Poutine a un total de 6 257 ogives, avec M. Biden sur 5 550 et la Grande-Bretagne derrière avec seulement 225.

La Russie a nié toute intention de lancer une invasion et a accusé l’Ukraine d’essayer de reprendre le contrôle des territoires détenus par les rebelles soutenus par Moscou par la force.

L’Ukraine a rejeté cette accusation.

En 2014, la Russie a annexé la péninsule de Crimée en Ukraine et a soutenu peu de temps après une rébellion séparatiste dans l’est du pays.

Au cours des sept dernières années, les combats ont tué plus de 14 000 personnes et dévasté le cœur industriel de l’Ukraine, connu sous le nom de Donbas.

M. Biden, Boris Johnson et d’autres dirigeants européens ont convenu de la nécessité d’un dialogue permanent avec la Russie visant à mettre fin à son comportement menaçant envers l’Ukraine.

Un haut responsable américain a déclaré à France24 que Washington était « prêt à s’engager dans la diplomatie dès début janvier », à la fois de manière bilatérale et par « des canaux multiples ».

En écho à cette échelle de temps, un responsable du gouvernement allemand a confirmé que Moscou et Berlin s’étaient mis d’accord pour se rencontrer « début janvier ».