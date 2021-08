Poutine : les « jeux de guerre » de la Russie et des États-Unis voient la marine de Poutine naviguer au large des côtes de l’Alaska | Monde | Nouvelles

in

Un expert, Pavel Devyatkin, chercheur associé à l’Institut arctique, a affirmé que les tensions entre l’Amérique et la Russie dans la région arctique avaient atteint de nouveaux sommets en 2020. S’adressant au Sun, M. Devyatkin a qualifié les tensions de l’année dernière de “sans précédent”.

L’augmentation de la tension intervient après que la région a connu une rupture significative du conflit russo-américain.

La dernière fois que l’Arctique s’est retrouvé en proie à une guerre interétatique, c’était pendant la Seconde Guerre mondiale.

M. Devyatkin a expliqué comment les marines occidentales avaient navigué près de la mer de Barents, juste au large de la côte est de la Russie, pour la première fois depuis les soupçons d’après-guerre entre les États-Unis et l’Union soviétique.

« Pour la première fois depuis la guerre froide, des navires de guerre de l’OTAN sont entrés dans la mer de Barents juste au large de la côte arctique de la Russie », a-t-il déclaré.

L’Amérique avait envoyé ses bombardiers B-1 dans la région, mais ils sont stationnés en Norvège depuis qu’ils ont terminé leur mission.

Mais Devyatkin a ensuite expliqué comment la marine de Poutine a rapidement choqué les pêcheurs américains en effectuant des exercices militaires près de l’État américain d’Alaska.

“Quelques mois plus tard”, a-t-il déclaré, “la marine russe a mené des exercices militaires près de l’Alaska, surprenant un pêcheur américain”.

L’Alaska, connue de beaucoup en Amérique comme la dernière frontière, a été acquise par les États-Unis en 1867 après que le président Andrew Johnson a acheté le territoire frontalier du Canada à la Russie.

La région présente cependant également un intérêt particulier pour Moscou et Washington.

Les approvisionnements en pétrole et en gaz extraits de l’Alaska contribuent de manière significative à l’économie américaine.

Selon le Resource Development Council of Alaska, l’industrie pétrolière et gazière de l’État a contribué plus de 2,7 milliards de dollars au Trésor américain en 2019.

Alors que le plan du Kremlin pour maintenir la Russie en tant que puissance mondiale repose fortement sur sa position dans l’Arctique.

Le Navy Times, qui se décrit comme une publication offrant « des nouvelles indépendantes pour les marins », a rapporté que le commandant de la deuxième flotte américaine, le vice-amiral Andrew Lewis, a déclaré que la zone pourrait être « contestée » si les États-Unis ne maintenaient pas leur présence dans l’Arctique. .

Dans un avertissement sévère, le vice-amiral Lewis a suggéré que l’Amérique pourrait « céder l’espace aux Russes ou à quelqu’un d’autre ».

Malgré ces avertissements, Devyatkin a affirmé que la menace arctique n’était pas aussi importante que certains pourraient le craindre.

Il a déclaré : « Par rapport à l’ère de la guerre froide, la posture militaire de la Russie dans l’Arctique n’est pas axée sur l’égalisation de la présence militaire écrasante de l’OTAN dans la région.

« La Russie ne menace pas les États-Unis dans l’Arctique.

Devyatkin a ajouté : « Il est peu probable qu’un conflit éclate dans l’Arctique.