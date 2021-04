Poutine menace de réagir durement contre les nations qui franchissent la “ ligne rouge ” cryptique ⋆ .

Le président russe Vladimir Poutine est sorti verbalement mercredi, annonçant que son pays produisait de nouvelles armes puissantes et avertissant que les adversaires qui franchiraient une «ligne rouge» indéfinie dénonceraient leurs actions comme jamais auparavant.

La Russie veut avoir de bonnes relations avec la communauté internationale, «y compris avec ceux avec qui les relations se sont récemment rompues», a déclaré Poutine le 21 avril dans son discours annuel devant l’Assemblée fédérale à Moscou. «Nous ne voulons vraiment pas brûler les ponts.»

Mais, a-t-il ajouté: «Ceux qui confondent cette position avec de la faiblesse doivent savoir que la réponse de la Russie [to aggression] sera asymétrique, rapide et dur. » Quiconque lance une provocation, a-t-il averti, «regrettera ses actes d’une manière qu’il n’a pas regretté autre chose depuis longtemps».

Bien qu’il n’ait pas précisé ce que cette réponse pourrait impliquer, le chef du Kremlin a également annoncé que la Russie remplaçait les anciennes armes de l’ère soviétique par de nouvelles technologies, y compris des armes hypersoniques et laser. Il s’agit notamment du missile balistique intercontinental ultra-lourd RS-28 Sarmat avancé (ICBM); une fusée balistique intercontinentale lourde pouvant transporter jusqu’à 15 ogives nucléaires; et le puissant canon laser Peresvet.

Poutine a prononcé le discours tant attendu à un moment de tension croissante le long de la frontière avec l’Ukraine, et au milieu des craintes que le Kremlin attaque le voisin de son ouest immédiat. Ces dernières semaines, des photos satellites et d’autres sources de renseignements ont fait état de ce qui semble être une force prête à l’invasion de quelque 100 000 soldats russes.

Poutine n’a pas abordé la question fondamentale qui a dévasté les dirigeants mondiaux qui veulent savoir ce que le Kremlin prévoit de faire avec les troupes. Le dirigeant du Kremlin a cependant évoqué les tensions internationales en termes vagues et inquiétants. Poutine a dénoncé les pays qui tentaient d’imposer «des sanctions économiques illégales et à motivation politique» et faisaient «de grossières tentatives pour imposer leur volonté aux autres» – un coup aux États-Unis, qui ont récemment imposé une nouvelle série de sanctions économiques contre la Russie.

«Nous avons la patience, la confiance en soi et la droiture de notre côté», a déclaré Poutine. «J’espère que personne ne songera à franchir les lignes rouges dans ses relations avec la Russie. Il nous appartient de déterminer où se situe cette ligne. »

Plus tôt dans la semaine, le département d’État américain a abordé directement la situation frontalière.

“Permettez-moi d’être clair: la Russie est l’agresseur ici”, a déclaré mardi le porte-parole du département, Ned Price. «Nous n’avons vu aucune indication que l’Ukraine se livre à des provocations ou à une escalade des tensions. Ce que nous avons vu, c’est une campagne de désinformation russe conçue pour blâmer à tort l’Ukraine pour les propres actions du Kremlin.

La question de l’accumulation de troupes reste sans réponse par le long discours de Poutine le 21 avril. Alors que les dirigeants mondiaux restent à la fois perplexes et préoccupés par l’éventuel déclenchement de la guerre, certains observateurs ont suggéré que l’accumulation elle-même est le but de l’exercice.

«L’armée russe a massé des troupes le long de toute la frontière russo-ukrainienne, du nord à l’est au sud», a noté Dmitri Trenin, qui dirige le centre Carnegie de Moscou en Russie. «Il l’a fait de manière visible et a veillé à ce que les observateurs occidentaux puissent analyser les manœuvres et conclure qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un exercice.»

Il ne s’agissait pas tant de tester le nouveau président américain, Joe Biden, que de l’avertir des dangers concernant l’Ukraine, selon Trenin, qui avait auparavant servi dans les forces armées soviétiques et russes.

«Exagérer en termes de manœuvres militaires à la frontière ukrainienne maintenant peut éviter de devoir faire des choses terribles à un stade ultérieur», a écrit Trenin dans une analyse. En outre, il a noté: «Bien que la Russie ne recherche pas davantage de sanctions américaines, elle est prête à les prendre comme un prix pour sa flexion musculaire.»

La Maison Blanche a répondu mercredi au ton du discours de Poutine.

“Nous avons clairement indiqué que nous souhaitons une relation avec la Russie qui soit stable et prévisible, et nous ne pensons pas qu’elle doit continuer à suivre une trajectoire négative”, a déclaré la porte-parole Jen Psaki aux journalistes lors d’un briefing.

Pendant ce temps, Poutine a été confronté à une situation intérieure en Russie, où des dizaines de milliers de personnes ont protesté contre le traitement de la figure de l’opposition emprisonnée Alexei Navalny, qui serait malade.

En République tchèque, pendant ce temps, des manifestants pro-Navalny ont érigé une statue d’un Poutine nu assis sur des toilettes. Les manifestants ont placé la statue devant l’ambassade de Russie à Prague.