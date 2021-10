Poutine met en garde contre le renouveau de la Société des Nations : quelles sont les implications ?

par Matthew Ehret, Culture stratégique :

Il nous ferait bien de prendre Les mots de Poutine avec tout le sérieux et éviter de souiller l’histoire humaine avec une autre guerre mondiale.

Confronté à une pression croissante pour dissoudre les cinq membres du Conseil de sécurité de l’ONU, le président Poutine a mis en garde le 21 octobre :

« Si nous supprimons le droit de veto des membres permanents, l’ONU mourrait le jour même – elle deviendrait la Société des Nations. Cela deviendrait simplement une plate-forme de discussion ».

Alors que les murs séparant l’est et l’ouest le long des lignes de la guerre froide manichéenne « démocratique/libre » contre « autoritaire/esclave » sont rapidement érigés sous nos yeux, il vaut la peine de réfléchir non seulement à l’implication plus profonde du message du président russe, mais aussi à ces voies plus saines. de la tempête à venir avant qu’il ne soit trop tard.

Ligue des Nations et le canular impérial de la Première Guerre mondiale

Créée en 1919 par des forces centrées à Londres et l’establishment raciste anglo-américain des États-Unis, la Société des Nations a été vendue à un monde abattu comme le dernier et le plus grand espoir de paix.

Les groupes se sont alors concentrés autour du chef de la Table ronde, Lord Alfred Milner (1), qui avait pris le contrôle du gouvernement britannique sous la forme d’un coup d’État en douceur en 1916 afin de façonner les termes de l’ordre d’après-guerre.

C’était un pari majeur, bien sûr, car il n’y avait aucune garantie que ces comploteurs impériaux qui ont renversé l’échiquier mondial en 1914 en sortiraient nécessairement victorieux.

À partir de 1902, Lord Milner, le roi Édouard VII et sa coterie de co-penseurs impériaux à travers l’État profond anglo-américain avaient investi de manière significative pour mettre le feu au monde via des révolutions de couleur, une pléthore d’assassinats et bien sûr un plan mondial planifié de longue date. guerre qui a bouleversé le monde.

Contrairement aux récits théoriques standard enseignés dans divers départements d’histoire, la Première Guerre mondiale était une guerre avec un seul objectif : détruire la propagation d’une communauté d’États-nations souverains coopérants qui s’était formée au cours des dernières décennies du XIXe siècle. Sur le plan international, les hommes d’État de 1870-1900 appliquaient le système de protectionnisme, de crédit national, de croissance industrielle et de coopération gagnant-gagnant de Lincoln sous la bannière des champions du « système américain » Friedrich List et Henry C Carey. En 1890, de telles politiques étaient défendues par Sergueï Witte de Russie, Otto von Bismarck d’Allemagne, le président Carnot de France et de nombreux républicains de Lincoln aux États-Unis.

Malgré le fait que la Russie était membre de l’Entente cordiale dirigée par les Britanniques, l’Allemagne et la Russie, qui avaient historiquement eu tendance à la coopération industrielle le long des lignes stratégiques Witte-Bismarck, étaient les principales cibles de la destruction.

C’était un fait mieux compris à l’époque, le Daily Mail du 14 décembre 1909 publiant même une lecture éditoriale : « le roi [Edward VII] et ses conseillers se sont efforcés d’établir des ententes avec la Russie et avec l’Italie ; et ont formé une Entente avec la France, ainsi qu’avec le Japon. Pourquoi? Isoler l’Allemagne.

Il ne fait aucun doute que de nombreux grands stratèges anglo-américains s’attendaient à ce que des États-Unis coopératifs soient entraînés bien plus tôt dans « la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres ». Avec le meurtre du président nationaliste McKinley en 1901, les traîtres anglophiles ont rapidement pris le pouvoir sous la direction de Teddy Roosevelt qui a été séduit par les plans du roi Édouard VII pour une relation spéciale anglo-américaine comme base d’un nouvel ordre mondial anglo-saxon.

L’accession de Woodrow Wilson à la présidence de 1912 à 1920 et l’établissement du Federal Reserve Act de 1913 n’ont fait que renforcer la conviction que l’Amérique était suffisamment sous le contrôle d’une élite financière supranationale qui n’avait jamais tout à fait pardonné à la colonie belligérante d’avoir gagné son indépendance. en 1783.

Lorsque l’Allemagne s’est retrouvée la dernière nation à se préparer à une guerre déclenchée par les architectes de l’Entente cordiale anglo-française (plus tard rejointe par une Russie abasourdie), l’Amérique devait intervenir immédiatement.

Des pactes militaires bien connus de tous les géopoliticiens de 1914 assuraient une intervention russe aux côtés de la Serbie si celle-ci se battait. De même, l’Allemagne avait garanti son soutien à l’Autriche dans tous les combats dans lesquels elle se trouverait mêlée.

Lorsqu’une cellule terroriste anarchiste de Serbie connue sous le nom de « Main noire » a été déployée pour tuer l’archiduc Ferdinand d’Autriche le 28 juin 1914, une chaîne d’événements a été déclenchée qui a conduit un monde endormi dans l’abattoir.

Réalisant enfin ce qui s’était passé, le Kaiser Wilhelm écrivit avec désespoir en août 1914 :

« L’Angleterre, la Russie et la France sont convenues entre elles… de prendre le conflit austro-serbe comme prétexte pour mener une guerre d’extermination contre nous… une conclusion de George V… Ainsi le fameux encerclement de l’Allemagne est enfin devenu un fait, malgré tous les efforts de nos politiques et diplomates pour l’empêcher. Le filet a été soudain jeté au-dessus de notre tête, et l’Angleterre récolte avec ricanement le succès le plus brillant de sa politique mondiale purement anti-allemande poursuivie avec persistance contre laquelle nous nous sommes montrés impuissants, tandis qu’elle tord le nœud de notre destruction politique et économique hors de notre fidélité à l’Autriche, comme nous nous tortillons isolés dans le filet. Un grand exploit, qui suscite l’admiration même de celui qui doit en être détruit ! Edouard VII est plus fort après sa mort que moi qui suis encore en vie !

La lutte à l’intérieur des États-Unis

Lorsque les forces nationalistes aux États-Unis ont vu les incendies se déclencher à travers l’océan, ce ne sont pas les instincts des néoconservateurs interventionnistes de Pax Americana qui ont dicté un saut dans le bourbier (car ceux-ci ne seraient cultivés que par un culte des néo-trotskystes plusieurs décennies plus tard).

Les États-Unis de 1914 étaient encore très influencés par l’esprit non interventionniste de George Washington et John Quincy Adams.

C’est George Washington qui a averti les Américains de ne jamais se laisser entraîner dans les intrigues oligarchiques européennes, tandis qu’Adams a réaffirmé cette croyance sous la forme de son avertissement de la doctrine Monroe selon lequel l’Amérique ne doit jamais « chercher des monstres à détruire ».

Bien qu’ils n’aient remporté aucune victoire au niveau fédéral avant l’investiture en 1921 du président Warren Harding, ces nationalistes (parfois surnommés « The American System Caucus ») se sont battus vaillamment pour maintenir la neutralité des États-Unis. En 1915, un travail de l’intérieur organisé par les forces anglo-américaines (principalement anglo) a conduit au naufrage du Lusitania transportant 1700 personnes (et 173 tonnes d’explosifs) des États-Unis vers l’Europe. Bien qu’il ait fallu deux ans de propagande acharnée, cet événement a été décisif pour alimenter le sentiment anti-allemand et gagner le soutien américain à la guerre. Avec l’entrée de l’Amérique en 1917, la balance penche suffisamment en faveur des « alliés » et l’empire austro-hongrois est vite renversé.

Entre autres choses, l’Empire ottoman, alors allié à l’Allemagne, a également été dissous avec des nations victorieuses engloutissant ses territoires, tandis que les impérialistes bavaient sur le partage potentiel de l’empire russe après la destruction de la dynastie Romanov en 1917. Enfin, le partage de Sykes Pekoe du Moyen-Orient (également organisé des années avant la fin de la Première Guerre mondiale) a mis en branle la stratégie de division pour conquérir de l’intrigue anglo en Asie du Sud-Ouest qui a tourmenté le monde jusqu’à nos jours.

La naissance de la Société des Nations

Quiconque se rendait à la conférence d’ouverture du 10 janvier 1920 de la Société des Nations issue du traité de Versailles de 1919 n’aurait pas eu en tête la majeure partie de cette intrigue.

On a dit au monde que la cause de la guerre était l’ambition impériale allemande et le système d’État-nation lui-même qui rendait l’expansionnisme possible. Discuter de la vérité n’a pas été jugé approprié au milieu de cette frénésie de pillage, car tout ce que l’Allemagne possédait, y compris l’agriculture vitale, les mines, les chemins de fer, l’industrie et les colonies, était à gagner. Des dettes ont été imposées à l’État allemand vaincu alors que la Silésie du Nord, la Ruhr et l’Alsace-Loraine ont été confisquées avec les moyens de payer leurs réparations (2).

Les acolytes gérant la Société des Nations ont exigé que le monde apprenne enfin que si les États-nations étaient autorisés à exister, alors de telles guerres tourmenteraient l’humanité pour toujours. La solution était la dissolution des États-nations souverains. Les États-nations égoïstes ne seraient plus libres de décider eux-mêmes quand faire la guerre et quand déclarer la paix. Les articles 10 et 16 du Pacte de la Ligue (précurseur de ce dernier article 5 du pacte de sécurité collective de l’OTAN) garantiraient cela.

Lire la suite @ Strategic-Culture.org