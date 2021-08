Poutine portera un coup « énorme » à l’OTAN avec le coup d’État en Biélorussie alors que le spectre de l’Union soviétique réapparaît | Monde | Nouvelles

Vladimir Poutine évoque la possibilité d’une troisième guerre mondiale

Le président russe n’a jamais caché ses regrets pour la désintégration de l’empire soviétique. Dans un discours sur l’état de la nation au parlement russe en avril 2008, l’ancien officier du KGB a décrit la disparition de l’Union soviétique comme « la plus grande catastrophe géopolitique du siècle » et une « véritable tragédie ». Ces dernières années ont vu une Russie plus belliqueuse et agressive. chercher à marquer son autorité sur ses anciens dominions soviétiques.

Cela a notamment conduit à l’annexion de la Crimée en 2014 et au soutien de Moscou aux séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine.

Aujourd’hui, l’homme fort de la Russie semble avoir les yeux fermement fixés sur la Biélorussie, alors qu’il cherche à tourner les troubles politiques de l’année dernière à l’avantage de Moscou.

Les objectifs stratégiques du Kremlin sont mis en place furtivement, grâce à une combinaison de manœuvres économiques, militaires et politiques.

Dans un article pour l’Atlantic Council, Brain Whitmore a souligné l’arrivée en mars du diplomate chevronné Yevgeny Lukyanov comme nouvel ambassadeur de Moscou à Minsk.

Le diplomate russe possède une vaste expérience dans le domaine bancaire et financier, ayant travaillé comme cadre à la Dresdner Bank et à la VTB.

Il serait également un ancien officier du renseignement étranger du KGB soviétique.

M. Whitmore, chercheur principal au Centre Eurasia de l’Atlantic Council, a fait valoir que la nomination de M. Lukyanov contribuera très probablement à faciliter la reprise des industries clés de l’économie biélorusse par les entreprises russes.

Il s’agit notamment du géant biélorusse producteur de potasse Belaruskali et de la société d’engrais Hrodna Azot – cibles respectivement pour l’oligarque connecté au Kremlin Suleiman Kerimov et Dmitri Mazepin.

Dans le même temps, Moscou a intensifié les discussions avec la Biélorussie sur la construction d’un terminal dans le port d’Oust-Luga, dans le nord-ouest de la Russie, pour l’exportation d’engrais biélorusses.

Cela coïncide avec l’acceptation par Minsk d’exporter ses produits pétroliers raffinés via les ports d’Oust-Luga et de Saint-Pétersbourg.

LIRE LA SUITE : « Nous connaîtrons ses maîtres russes ! » Un expert expose les “faiblesses” allemandes

M. Whitmore, qui anime le podcast The Power Vertical, note que l’économie biélorusse dépend des importations de pétrole russe fortement subventionné, ainsi que de ses exportations de produits pétroliers raffinés et d’engrais potassiques.

Il écrit : « Dans un effort pour maintenir un certain contrôle sur l’économie de son pays, l’homme fort biélorusse Alyaksandr Loukachenka résistait depuis des années aux demandes russes d’exporter ces produits via la Russie.

“Au lieu de cela, il les a acheminés par des ports de Lettonie et de Lituanie.

“L’acquiescement de Loukachenka est maintenant un signal que la Russie resserre son emprise sur l’économie biélorusse.”

La Russie a également accru son empreinte militaire en Biélorussie et a effectué un cycle continu d’exercices cette année, qui culminera avec les jeux de guerre de Zapad-2021 en septembre.

RIA Novosti a déclaré que quelque 12 800 soldats, dont 2 500 russes, devaient se joindre aux exercices militaires entre le 10 et le 16 septembre.

Michael Kofman, analyste militaire et chercheur principal à la CNA Corporation, a déclaré au Power Vertical Podcast que Moscou cherchait à démontrer sa capacité à maintenir de facto une “présence permanente” en Biélorussie grâce à ses exercices militaires en cours.

“Ce que nous voyons l’année dernière n’est pas seulement une différence de degré”, a-t-il déclaré.

“Nous constatons en fait une réelle différence qualitative en termes de présence des forces militaires russes en Biélorussie.”

La dernière pièce du puzzle concerne les tentatives du Kremlin de s’assurer le contrôle du système politique biélorusse par le biais de partis pro-Kremlin au parlement du pays.

À cet effet, M. Poutine a fait pression sur M. Loukachenka pour qu’il modifie la Constitution du pays, afin d’accroître le pouvoir du Parlement sur le Président.

M. Whitmore est convaincu que tout cela indique un plan soigneusement calibré pour réabsorber la Biélorussie en Russie.

“Les protestations de hauts responsables russes selon lesquelles il n’y a aucun projet d’unification de la Russie et de la Biélorussie sont un mirage et une diversion délibérée”, conclut-il.

« Une fusion ou une annexion officielle n’est pas nécessaire. Le Kremlin atteint ses objectifs stratégiques en Biélorussie de manière furtive, régulière et méthodique.

“Et les implications stratégiques de cette “annexion douce” pour les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN sont énormes.”