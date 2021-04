Poutine pris au piège: le Royaume-Uni construira des navires de guerre pour l’Ukraine alors qu’un expert met en garde contre un conflit avec la Russie | UK | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson a promis son soutien «indéfectible» au gouvernement ukrainien après que des inquiétudes se sont manifestées quant à l’escalade militaire dans l’est du pays suite à l’accumulation de troupes russes à la frontière. Dans un tweet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié M. Johnson pour son soutien contre un «sérieux défi à la sécurité des membres de l’OTAN» et a déclaré que sa nation n’était «pas seule» et était «soutenue par les pays du G7». Mais comme le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti l’Ukraine que se rapprocher de l’OTAN «ne fera qu’aggraver la situation», l’analyste militaire russe Pavel Felgenhauer a déclaré que la tension pourrait conduire à «une guerre dans un mois».

Lorsque les troupes russes ont envahi la péninsule de Crimée il y a sept ans, elles ont rapidement envahi les installations portuaires de la marine ukrainienne et capturé de nombreux navires de la flotte de l’époque soviétique.

L’Ukraine n’avait plus qu’un seul grand navire de guerre et quelques bateaux plus petits et n’avait donc aucune chance contre la flotte russe de la mer Noire avec son croiseur, son destroyer, cinq frégates, sept sous-marins et deux douzaines de patrouilleurs.

Kiev a lancé un programme d’achat de nouveaux navires, dont 20 canonnières de classe Gyurza-M de construction locale, plusieurs patrouilleurs américains MK VI et huit bateaux lance-missiles de 150 pieds du Royaume-Uni.

Lorsque M. Zelensky s’est rendu au Royaume-Uni en octobre 2020, un «mémorandum d’intention» a été signé avec le ministère de la Défense pour garantir un prêt de 1,25 milliard de livres sterling sur 10 ans – le Royaume-Uni acceptant de fournir du matériel militaire dans ce cadre.

Il a été proposé de lancer un projet conjoint ukraino-britannique de création de petits navires de guerre.

Les deux premiers navires seraient construits au Royaume-Uni, les six autres navires devant être achevés en Ukraine.

L’attaché militaire britannique en Ukraine, le commodore Tim Woods, a déclaré en mars: «L’Ukraine a une stratégie assez claire pour le développement de la marine jusqu’en 2035, qui, d’ailleurs, a été développée conjointement avec les États-Unis et la Grande-Bretagne.

«Cette flotte interdira l’accès à la mer.

«En d’autres termes, cela dissuadera et fournira une défense contre la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, empêchant la violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Entre-temps, Kiev a accepté un don de deux coupeurs de 110 pieds légèrement armés de la garde côtière américaine.

Le ministère ukrainien de la Défense a également autorisé une conception turque d’un petit navire de guerre à corvette et l’armée ukrainienne a reçu le prototype du système de missile Neptune, qui renforcera sa défense antinavire.

Le ministre de la Défense, Andrei Taran, a déclaré: «Grâce au travail conjoint du ministère de la Défense et des entreprises publiques, il a été possible de fabriquer des armes d’une nouvelle génération et d’augmenter le potentiel de dissuasion et d’accroître l’influence de l’Ukraine en mer.

«Notre tâche est d’intégrer le système Neptune, les missiles et les patrouilleurs, ainsi que les corvettes, dans un système de défense unique capable de repousser l’ennemi de la mer.»