Poutine risque une “guerre à grande échelle” après avoir “armé” l’approvisionnement en gaz de l’Europe alors que “l’Occident est faible” | Sciences | Nouvelles

Yuriy Vitrenko, PDG du géant gazier ukrainien Naftogaz, a déclaré à Express.co.uk qu’une escalade du conflit entre la Russie et l’Ukraine était à l’ordre du jour après que le président russe aurait restreint le flux de gaz. La compagnie gazière russe Gazprom aurait resserré ses approvisionnements alors que le controversé Nord Stream 2 attend l’approbation des régulateurs allemands. Le gazoduc transportera du gaz de la Russie vers l’Allemagne via la mer Baltique, en contournant l’Ukraine et la Pologne.

Mais comme M. Poutine espère éviter que l’Allemagne ne mette en place l’UE dans tout le système, Gazprom aurait réduit le flux de gaz voyageant vers l’Europe, y compris l’Ukraine, ce qui fait peser la menace d’une crise énergétique en Europe.

M. Vitrenko a critiqué M. Poutine pour avoir “armé” le pipeline.

Il a ajouté : « On pourrait appeler cela un très vieux jeu de diviser pour régner.

“Il [Mr Putin] n’accepte pas l’idée d’un terrain de jeu égal avec un véritable marché du gaz en Europe.

“Malheureusement, il traite toujours le gaz comme une arme géopolitique, pas comme une marchandise

« Nord Stream 2 a été développé au moment de son projet de diviser et de conquérir l’Europe grâce à de tels accords, et c’est pourquoi il devient féroce lorsqu’on lui dit que Nord Stream ne doit fonctionner que selon les règles de l’UE. »

M. Vitrenko a prévenu que cela pourrait avoir des conséquences “catastrophiques”, et pas seulement pour le prix du gaz.

Il a ajouté: “Le pire des cas est qu’il ne pourrait y avoir aucun gaz circulant à travers l’Ukraine, cela lui permettrait de faire chanter l’Ukraine et pourrait donc conduire à une guerre à grande échelle.

“Par exemple, oubliez la Crimée, reprenez le Donbass, les régions occupées, mais aux conditions de Poutine, et fondamentalement, l’ensemble de l’Ukraine deviendrait une partie du monde russe.”

M. Vitrenko a également averti que le gazoduc pourrait augmenter l’influence de M. Poutine dans la région et pourrait limiter le pouvoir de l’Occident.

Il a déclaré: “Cela enverra un message aux autres pays de la région que Poutine est fort et l’Occident est faible, c’est pourquoi vous devez négocier avec Poutine parce qu’il montre encore une fois sa puissance.”