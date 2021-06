Poutine se moque de Boris alors qu’il prétend que le naufrage du HMS Defender n’a probablement pas conduit à la troisième guerre mondiale | Monde | Nouvelles

in

Il a également affirmé que la Grande-Bretagne et l’Amérique avaient délibérément provoqué l’incident afin de tester la réponse militaire de la Russie aux incursions de ses eaux territoriales près de la Crimée. Mercredi dernier, le destroyer Type 45 de la Royal Navy a rencontré des avions de chasse et des patrouilleurs russes après avoir brièvement navigué dans les eaux territoriales au large des côtes du territoire contesté. Le Kremlin a affirmé que ses patrouilleurs avaient tiré des coups de semonce et que ses avions avaient largué quatre bombes sur le chemin du destroyer britannique.

La Royal Navy a catégoriquement démenti le récit russe des événements du 23 juin.

Au cours d’une séance de questions-réponses en direct à la télévision d’État, on a demandé au supremo russe si le naufrage du HMS Defender aurait déclenché la Troisième Guerre mondiale.

“C’était une provocation, bien sûr”, a répondu M. Poutine.

“Même si nous avions coulé le destroyer britannique près de la Crimée, il est peu probable que le monde aurait été au bord de la Troisième Guerre mondiale.”

M. Poutine a ensuite donné plus de détails sur l’incident, alléguant que le navire britannique avait travaillé en tandem avec un avion de reconnaissance américain qui avait décollé d’une base de l’OTAN en Crète, en Grèce.

Le HMS Defender avait passé environ une heure dans la limite des 12 milles au large du cap Fiolent, alors qu’il se dirigeait du port d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, vers la Géorgie.

Le Royaume-Uni prétend qu’il revendiquait simplement des droits de navigation dans la mer Noire pour soutenir l’Ukraine, qui a perdu le contrôle de la Crimée après son annexion par la Russie en 2014.

Le gouvernement britannique considère l’annexion de la Crimée par la Russie comme illégale, une position récemment réaffirmée par le Premier ministre.

Répondant aux questions sur l’incident du HMS Defender, Boris Johnson a déclaré aux journalistes la semaine dernière que “le point important est que nous ne reconnaissons pas l’annexion russe de la Crimée”.

“Cela fait partie du territoire ukrainien souverain”, a-t-il ajouté.