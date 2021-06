Poutine se moque d’un journaliste qui lui a demandé s’il mettrait fin à la répression de Navalny – VIDEO | Monde | Nouvelles

in

Vladimir Poutine a déclaré que le critique emprisonné du Kremlin, M. Navalny, “avait ignoré” la loi et a suggéré que M. Navalny savait qu’il serait détenu mais qu’il serait quand même renvoyé en Russie. Il a déclaré aux journalistes : « Il savait très bien qu’il avait violé la loi russe et doit comprendre qu’il est un récidiviste. Il a délibérément violé cette loi et s’est rendu à l’étranger pour recevoir un traitement médical.

“Une fois sorti de l’hôpital et mis en ligne une vidéo, il a ignoré les exigences de la loi.

“Il savait qu’il était recherché. Mais il est revenu en Russie et a délibérément voulu être arrêté.

« Que pouvons-nous dire ?

“Je crois que c’est assez simple et clair pour tout le monde. Si vous pouviez juste avoir une couverture impartiale de cela, je l’apprécierais.”

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi que la mort potentielle de M. Navalny serait une tragédie et nuirait aux relations russes avec le reste du monde et avec les États-Unis.

Il a déclaré: “La mort de Navalny serait une autre indication que la Russie a peu ou pas l’intention de respecter les droits humains fondamentaux, ce serait une tragédie, cela ne ferait que nuire aux relations avec.

Cela survient alors qu’un allié de M. Navalny a déclaré lundi qu’elle arrêtait sa candidature à un siège au Parlement russe en raison d’une loi interdisant aux membres d’organisations déclarées “extrémistes” par les autorités de se présenter aux élections.

Sobol a déclaré qu’elle n’était plus en mesure de protéger son personnel et ses bénévoles de campagne lorsque les responsables ouvraient des poursuites pénales contre des personnes participant à des manifestations de rue et soutenant l’opposition.

M. Poutine a signé ce mois-ci une loi interdisant aux membres ou chefs de groupes déclarés extrémistes de briguer des sièges à la Douma d’État (chambre basse du parlement) ou de participer à d’autres élections pour des périodes de trois à cinq ans.

Sobol a été assigné à résidence pendant plus d’un mois pour avoir prétendument enfreint les règles de sécurité du COVID-19 lors d’un rassemblement de rue non autorisé en faveur de Navalny. Elle continue d’être poursuivie pour cette affaire.

Elle a également été productrice de la chaîne YouTube Navalny LIVE, une plate-forme utilisée pour discuter de questions politiques d’actualité.