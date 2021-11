Poutine se prépare à une réunion cruciale avec Biden alors que les craintes de guerre éclatent – ​​Le Kremlin en attente | Monde | Nouvelles

Des pourparlers sur la sécurité en vue d’une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine ont eu lieu. Bien qu’aucune date pour la rencontre n’ait encore été fixée, le Kremlin a confirmé que les responsables des deux pays, le Russe Nikolai Patrushev et l’Américain Jake Sullivan, avaient discuté de la cybersécurité, de l’Ukraine et de la situation des réfugiés.

