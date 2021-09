Poutine se rapproche de la conquête de la Biélorussie après avoir conclu un nouvel accord économique avec Loukachenko | Monde | Nouvelles

in

Annoncé jeudi, l’accord permettra à la Russie de continuer à approvisionner son voisin occidental en gaz naturel à prix très réduit jusqu’à la fin de l’année prochaine. Moscou débloquera également 630 millions de dollars supplémentaires de prêts pour la Biélorussie, pour aider à alléger la pression des sanctions occidentales. Cependant, les pourparlers n’ont pas permis de parvenir à un accord sur l’adoption d’une monnaie commune et d’une union politique.

“D’abord, les bases économiques doivent être posées avant d’aller plus loin sur la voie politique”, a déclaré M. Poutine aux journalistes lors d’une conférence de presse au Kremlin.

Moscou et Minsk négocient depuis trois ans le rapprochement économique, militaire et politique.

M. Loukachenko avait bloqué la mise en œuvre des accords antérieurs, craignant qu’il ne sape sa propre position de leader en cédant trop de pouvoir à Moscou.

Avec l’imposition de nouvelles sanctions sévères par l’Occident, l’autocrate biélorusse s’est retrouvé de plus en plus dépendant de la Russie pour son soutien économique et politique.

Les deux dirigeants ont également discuté d’une coopération plus étroite en matière de défense et de sécurité, bien qu’ils n’aient fourni aucun détail spécifique lors de leur conférence de presse.

Cela survient alors que les avions de chasse russes SU-30SM sont arrivés en Biélorussie dans le cadre d’un nouveau déploiement.

Leur arrivée coïncide avec le début des jeux de guerre militaires conjoints, connus sous le nom de Zapad-2021.

Les manœuvres auront lieu à la fois en Russie et en Biélorussie et impliqueront jusqu’à 200 000 soldats, ainsi que des centaines d’avions, de véhicules blindés et de navires, a rapporté RIA Novosti en Russie.

Les exercices, qui ont lieu tous les quatre ans, simulent généralement un conflit entre l’OTAN et une alliance dirigée par la Russie.