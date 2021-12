Poutine se souvient du temps où il travaillait comme chauffeur de taxi dans un film sur la chute de l’Union soviétique

Le président russe Vladimir Poutine a accordé une interview franche pour un film qui plonge dans la chute de l’Union soviétique et s’est ouvert sur une période de sa vie où il était loin d’occuper le siège le plus élevé du Kremlin.

Poutine, qui a été interviewé dans « Russia. Recent History » de Channel One, a déclaré qu’au moment de l’effondrement, il devait joindre les deux bouts, alors il conduisait parfois un taxi, a rapporté le Guardian.

Discours du président russe Vladimir Poutine lors de la réunion plénière du Club de discussion Valdai à Sotchi, en Russie. (Photo de Mikhail Svetlov/.) ( Mikhail Svetlov/.)

« Parfois, je devais gagner de l’argent supplémentaire », a déclaré l’ancien agent du KGB, selon le rapport. « Je veux dire, gagner de l’argent supplémentaire en voiture, en tant que chauffeur privé. C’est désagréable d’en parler pour être honnête mais, malheureusement, c’était le cas. »

Vladimir Poutine s’entretient avec le gouverneur de Pskov Mikhail Vedernikov lors de la cérémonie d’ouverture du monument au prince Alexandre Nevski et à sa garde à l’emplacement supposé de la bataille sur glace de 1224, également connu sous le nom de lac Peipus. (Photo de Mikhail Svetlov/.) ( Mikhail Svetlov/.)

Le journal a souligné que Poutine a un jour qualifié l’effondrement de l’Union soviétique de « plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle ».

Vladimir Poutine entre dans la salle pour s’adresser aux médaillés paralympiques de Tokyo 2020 lors de la réunion au Grand Palais du Kremlin, le 13 septembre 2021 à Moscou, en Russie. (Photo de Mikhail Svetlov/.) (Mikhail Svetlov/.)

Poutine a été accusé par les critiques d’être obsédé par le rétablissement de l’ancienne Union soviétique.

« Quand je regarde la Russie, je crains que son ambition ne s’arrête pas à l’Ukraine », a déclaré le sénateur Mitt Romney, R-Utah, lors d’une audition d’un comité sénatorial la semaine dernière. « L’ambition de Poutine, personnellement, est beaucoup plus large et ce qui se passe en Ukraine est un apéritif pour un appétit croissant de sa part. »

Les défenseurs de Poutine prennent le président russe au mot lorsqu’il affirme que les séparatistes combattant dans le Donbass ne sont pas jugés à Moscou. Ils disent que Poutine s’en prend à une OTAN trop affirmée. Les rapports des services de renseignement américains la semaine dernière ont indiqué que la Russie avait déplacé 70 000 soldats vers les frontières de l’Ukraine alors qu’elle se prépare à une éventuelle invasion au début de l’année prochaine.

Biden s’est entretenu par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pendant plus d’une heure jeudi.

BLINKEN DIT QUE LA RUSSIE DEVRAIENT FACE À DES CONSÉQUENCES MASSIVES SI ELLE ENVAHISSAIT L’UKRAINE

Biden a assuré Zelenskyy de son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

Il a également renouvelé sa promesse que les États-Unis et leurs alliés frapperaient la Russie avec des sanctions économiques et intensifieraient l’aide défensive à l’Ukraine et aux alliés de l’OTAN les plus proches de la Russie si la Russie envahissait, a déclaré la Maison Blanche.

L’Associated Press a contribué à ce rapport