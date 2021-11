Poutine s’en prend à Biden pour avoir « répété une frappe nucléaire » contre Moscou | Politique | Nouvelles

S’exprimant mardi, le ministre de la Défense de Poutine, Sergueï Choïgou, a accusé les bombardiers américains d’avoir répété les frappes plus tôt ce mois-ci, affirmant que les avions s’étaient approchés à moins de 20 km de la frontière russe. Poutine s’en est pris aux États-Unis, se plaignant la semaine dernière des bombardiers stratégiques occidentaux transportant des « armes très sérieuses » près de la Russie.

Il a déclaré que l’Occident ne prenait pas assez au sérieux les avertissements de Moscou de ne pas franchir ses « lignes rouges ».

Cependant, le Pentagone a déclaré que les exercices avaient adhéré aux protocoles internationaux et avaient été annoncés publiquement à l’époque.

Mais M. Shoigu a déclaré que Moscou avait vu une augmentation significative de l’activité militaire des bombardiers stratégiques américains, affirmant qu’ils avaient effectué 30 vols près de la Russie ce mois-ci.

Selon le ministre de la Défense, ce chiffre est 2,5 fois supérieur à celui de la même période l’an dernier.

S’exprimant sur la frappe « préparée », M. Shoigu a déclaré: « Le ministre de la Défense a souligné que lors des exercices militaires américains » Global Thunder « , 10 bombardiers stratégiques américains ont répété le lancement d’armes nucléaires contre la Russie depuis les directions ouest et est.

« La proximité minimale de notre frontière d’État était de 20 km. »

Il a ajouté que les unités de défense aérienne russes avaient repéré et suivi les bombardiers stratégiques américains et pris des mesures non spécifiées pour éviter tout incident.

Global Thunder est l’exercice annuel de commandement et nucléaire du commandement stratégique américain conçu pour tester et démontrer l’état de préparation des capacités nucléaires américaines.

Mais le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Anton Semelroth, a déclaré : « Ces missions ont été annoncées publiquement à l’époque, et étroitement planifiées avec (Commandement stratégique), (Commandement européen), alliés et partenaires pour assurer un maximum d’opportunités de formation et d’intégration ainsi que le respect de toutes les et les exigences et protocoles internationaux.

M. Shoigu, s’exprimant lors d’une vidéoconférence avec le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe, a également affirmé que les exercices militaires américains constituaient une menace pour la Chine, déclarant : « Dans ce contexte, la coordination russo-chinoise devient un facteur de stabilisation dans les affaires mondiales ».

La réunion a vu la Russie et la Chine accepter d’intensifier la coopération entre leurs forces armées, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Suite à l’incident, le chef d’état-major général Valery Gerasimov et le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley – des officiers supérieurs de l’armée russe et américaine – se sont entretenus par téléphone mardi.

Aucune des deux parties n’a divulgué le contenu de la conversation.

Cela survient au milieu de l’escalade des tensions entre les États-Unis et la Russie au sujet de l’Ukraine, en raison des craintes d’une invasion russe du pays voisin.

La Russie a été accusée d’avoir constitué des forces près de la frontière, ce qui a conduit l’Ukraine à mettre en garde publiquement contre une invasion.

Les responsables américains ont fait part de leurs inquiétudes quant à une éventuelle invasion, mais le Kremlin a rejeté ces affirmations comme étant fausses.

Pendant ce temps, Moscou a accusé les États-Unis, l’OTAN et l’Ukraine de comportement provocateur et irresponsable, critiquant les livraisons d’armes américaines à l’Ukraine et l’utilisation par l’Ukraine de drones de frappe turcs contre les séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine.

Selon CNN, l’administration Biden envisage d’envoyer des conseillers militaires et de nouveaux équipements, y compris des armes, en Ukraine.