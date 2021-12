Poutine s’en prend à l’Allemagne pour avoir « scié la branche sur laquelle ils sont assis » pendant la crise gazière de l’UE | Sciences | Des nouvelles

Le conflit sur le gazoduc Yamal-Europe, qui achemine habituellement du gaz de la Russie vers l’Europe occidentale, se poursuit. Normalement, le Yamal-Europe, qui est le plus long gazoduc d’Europe, transporte le gaz naturel russe par voie terrestre vers l’Allemagne et l’Europe occidentale. Cependant, au cours de la semaine dernière, il a redirigé le gaz d’Allemagne vers la Pologne pour compenser un manque de carburant alors que les températures chutent à -10 ° C et que la Russie coupe ses approvisionnements en gaz.

Dimanche, l’opérateur de réseau allemand Gascade a affirmé que la Russie avait renvoyé le carburant en Pologne pour une sixième journée consécutive – un coup dur pour l’UE, où les prix du gaz ont grimpé en flèche.

La propriété de Gascade – en partie russe, en partie allemande – suggère que les problèmes sont le résultat d’une querelle politique.

Cependant, la Russie a démenti cette semaine les accusations selon lesquelles l’inversion des flux était une décision politique, déclarant qu’il s’agissait d’une affaire purement commerciale.

S’adressant aux médias russes, Poutine a imputé la crise actuelle du gaz aux importateurs comme l’Allemagne et la France et leur échec à signer des contrats d’approvisionnement à long terme.

Il a déclaré que l’UE pourrait mettre fin à la flambée des prix du gaz en mettant fin aux retards du gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique.

Il a dit : « Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. »

Des experts ont accusé M. Poutine d’avoir bricolé l’approvisionnement en gaz afin de faire pression sur l’Union européenne pour qu’elle approuve le gazoduc Nord Stream 2.

Alors que la société gazière d’État russe Gazprom respecte des contrats à long terme avec l’UE, elle a effectivement cessé de vendre du gaz sur le marché au comptant.

« Le simple fait de revendre un milliard de mètres cubes permet de gagner 1 milliard de dollars. »

L’inverse de Yamal a rapidement et sans surprise vu les prix du gaz en Europe atteindre des sommets records, avec une augmentation de 90 % enregistrée depuis le 1er décembre, coûtant 180,27 € (152,42 £) par mégawattheure (MW/h).

Cette décision, bien sûr, a également augmenté les prix en Grande-Bretagne, les factures d’énergie devant augmenter jusqu’à 50 %. Cependant, la crise devrait être moins un problème que sur le bloc.

Peter McNally, responsable mondial de l’industrie, des métaux et de l’énergie chez Third Bridge, a décrit cela comme un « problème de l’UE » en grande partie.

M. McNally a déclaré à Express.co.uk : « L’Allemagne se rendait trop dépendante du gaz russe, et la réalité est que l’Europe a besoin de plus de gaz à court terme et la Russie est l’une des options ».