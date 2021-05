Poutine s’engage à “ défendre fermement ” les “ intérêts nationaux ” de la Russie ⋆ .

Le président russe Vladimir Poutine a promis dimanche que la Russie «défendrait fermement» ses «intérêts nationaux», et il a dénoncé le retour de la «russophobie» alors que la nation reconnaissait le 76e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale.

«La Russie défend systématiquement le droit international. Dans le même temps, nous défendrons fermement nos intérêts nationaux pour assurer la sécurité de notre peuple », a déclaré Poutine, selon l’..

Poutine a dénoncé ce qu’il a décrit comme une résurgence rampante des idéologies de cette période, lorsque «les slogans de supériorité raciale et nationale, d’antisémitisme et de russophobie sont devenus de plus en plus cyniques», selon le rapport.

Le discours intervient dans un contexte de tensions accrues entre la Russie et l’Occident, en particulier sur les mouvements de troupes russes près de l’Ukraine, ainsi que sur le conflit en cours au sujet de la Crimée et de la région du Donbass en Ukraine.

Lien source