Poutine vendra-t-il la Russie à la Chine? ⋆ 10z viral

Le président russe Vladimir Poutine serre la main du président chinois Xi Jinping lors de leur réunion lors du sommet des BRICS, à Brasilia, Brésil, le 13 novembre 2019 (Crédit: Ramil Sitdikov / Sputnik / Kremlin via .)

Poutine vendra-t-il la Russie à la Chine?

Le dictateur russe Vladimir Poutine a un problème. Les idées libérales occidentales, telles que le gouvernement limité et la primauté du droit, ont commencé à se répandre parmi ses sujets. Ces concepts sont totalement antithétiques à son régime, dont le but est d’utiliser le pouvoir illimité de l’État pour enrichir ses dirigeants. Afin de maintenir son emprise, Poutine doit couper son pays de l’Occident – et il le fait.

Mais l’économie de la Russie est bien trop petite pour être une autarcie. Si elle ne veut pas être liée à l’Occident, la Russie doit faire partie de l’Orient. En conséquence, le régime de Poutine avance rapidement pour cimenter une alliance économique et militaire avec la Chine.

Pourtant, les Russes doivent réfléchir longuement et sérieusement aux implications de cette situation. Une alliance entre la Russie et la Chine ne peut être un mariage d’égal à égal. La population chinoise de 1,44 milliard d’habitants dépasse la Russie de dix pour un, et son PIB de 14,86 billions de dollars est également dix fois plus élevé. Du point de vue chinois, la Russie est simplement un vaste territoire vacant, riche en ressources naturelles, mais essentiellement non peuplé et sous-développé. En effet, la Russie possède deux fois plus de terres, que les Chinois croient certainement pouvoir utiliser de manière beaucoup plus productive. Les escrocs qui en sont actuellement propriétaires peuvent être rachetés à un prix qui ne nuirait guère au compte de petite caisse de Pékin. En fait, la Chine a déjà commencé à s’orienter dans cette direction, en concluant des accords qui lui donnent le contrôle de l’économie iranienne et d’autres arrêts le long de sa nouvelle route de la soie. Mais si la Chine veut vraiment dominer le monde, acquérir la Russie est la voie à suivre. Pékin pourrait tripler son territoire, recréant un empire d’une taille inégalée depuis l’époque des Khans mongols, il y a 700 ans.

Les Russes feraient bien de rappeler le règne cruel des Mongols, ou le «joug tatar», car il est encore inscrit dans l’horreur dans le folklore et la mémoire historique. L’invasion de Napoléon fut une affaire de six mois. L’incursion nazie, aussi brutale soit-elle, était terminée en trois ans. Mais les Mongols ont piétiné la Russie sous les sabots de leurs chevaux pendant trois siècles.

Les Russes combinent le stoïcisme avec une forte tendance anarchiste. Cela leur a permis de supporter la tyrannie soviétique avec l’attitude résumée par le dicton: «Nous faisons semblant de travailler et ils font semblant de nous payer». Mais cela ne fonctionnera pas dans l’empire chinois. En Chine, ils peuvent prétendre vous payer, mais vous travaillez. En effet, le gouvernement chinois dispose de moyens de surveillance et de contrôle intrusif au-delà des rêves les plus fous de Staline. De plus, ils ont une population qui soutient avec zèle un tel contrôle comme légitime, le concevant comme le nouveau modèle global nécessaire pour la «société harmonieuse» du futur. Quant à ceux qui ne s’harmonisent pas bien, ils reçoivent le traitement ouïghour. Les Russes veulent-ils être vendus pour devenir les prochains Ouïghours?

Les médias russes contrôlés par le Kremlin préparent la vente avec une campagne hystérique de propagande anti-occidentale. Si peu de Russes sont conscients de ce qui se passe. Certains penseurs stratégiques occidentaux se sont alarmés de la perspective d’un consortium Chine-Russie, mais leur réponse a été de préconiser une politique d’apaisement envers Poutine. Ce serait une grave erreur.

Si Poutine était un nationaliste russe de bonne foi, il serait peut-être possible de traiter avec lui, compte tenu du terrain d’entente entre l’Occident et l’intérêt personnel rationnel de la Russie. Mais Poutine n’est pas un patriote russe. C’est un criminel. Il a fait sa première fortune en volant de l’argent qui lui avait été confié pour acheter de la nourriture pour la ville affamée de Saint-Pétersbourg (anciennement Leningrad) en 1992. (C’était particulièrement obscène puisque le propre père de Poutine avait été un véritable héros, gravement blessé en défense. de Leningrad affamé pendant la Seconde Guerre mondiale.) En 1999, il a organisé une série d’attentats à la bombe contre des immeubles à appartements à Moscou pour terroriser la population russe en lui accordant un plus grand pouvoir. Lui et ses confédérés ont volé le peuple russe à l’aveuglette en se vendant les actifs de l’ex-Union soviétique à des kopecks sur le rouble. Pire encore, il a privé le peuple russe de sa liberté. Ce ne sont pas les actions d’un patriote. Ce sont les actions d’un criminel dont la richesse et le pouvoir sont en opposition intrinsèque au concept de justice, ce qui signifie opposition intrinsèque à l’Occident. Il ne peut pas être convaincu.

Que peut donc faire l’Occident? Premièrement, nous pouvons utiliser nos médias, y compris Radio Liberty et Radio Free Europe, pour éclairer le peuple russe sur les implications du plan de Poutine. Deuxièmement, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider l’Ukraine à réussir. Poutine mène une guerre contre l’Ukraine parce qu’il n’y a rien qu’il craint plus que son succès. Les Russes ont de nombreux liens, y compris des liens familiaux, qui les relient à des amis et des parents de l’autre côté de la frontière ukrainienne. Si l’Ukraine réussissait dans la même mesure que, disons, la Pologne (qui a vu son revenu personnel augmenter de 500% depuis la dissolution du bloc soviétique), il n’y aurait aucun moyen de garder ce secret en Russie. Les gens sauraient que la liberté est la voie à suivre. Cela finirait avec Poutine et avec lui son projet de vendre la Russie à la Chine.

Il y a bien plus que l’avenir de la Russie en jeu. Si Poutine vendait la Russie à la Chine, il ferait basculer dangereusement la balance mondiale contre l’Occident. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour l’arrêter.