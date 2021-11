Pouvez-vous acheter ou jouer à GTA Remastered sur PC ?

Image : Rockstar Games / Kotaku

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition est sorti le 11 novembre sur toutes les principales plateformes, y compris la Switch. Cependant, pour les personnes qui ont acheté le jeu sur PC, elles n’ont pas pu jouer au jeu peu de temps après sa sortie. Maintenant, trois jours plus tard, les fans ne peuvent toujours pas accéder au jeu qu’ils ont acheté il y a quelques jours sans mise à jour de Rockstar sur le moment où la trilogie GTA redeviendra jouable.

La trilogie remasterisée de Grand Theft Auto a connu un lancement très, très difficile, les joueurs de toutes les plateformes signalant divers bugs graphiques, problèmes de gameplay et autres modifications et ajustements ennuyeux des jeux classiques de l’ère PS2. Mais alors que les joueurs sur Xbox One, PS5 ou Switch sont confrontés à des bugs gênants et à des problèmes visuels étranges, les joueurs sur PC ne peuvent jouer à aucun des jeux inclus dans la collection.

Peu de temps après le lancement des jeux sur PC le 11 novembre, Rockstar les a retirés du magasin tandis que le Rockstar Games PC Launcher s’effondrait, rendant d’autres titres Rockstar comme Red Dead Redemption 2 injouables pour beaucoup. Après plus de 18 heures d’arrêt, le lanceur est revenu en ligne en fin de journée le 12 novembre, mais Rockstar a expliqué que la trilogie GTA remasterisée resterait injouable.

Maintenant, trois jours après le lancement, il manque toujours sur la page de la boutique officielle du jeu, ce qui signifie que personne ne peut l’acheter sur PC pour le moment car le jeu n’a pas été lancé sur Steam, mais uniquement dans la boutique de Rockstar. De plus, si vous l’avez acheté, vous ne pouvez toujours pas y jouer car il nécessite une connexion Internet via le Rockstar Games Launcher.

Rockstar a été extrêmement silencieux sur toute la situation. Son compte de support officiel sur Twitter n’a pas tweeté depuis près d’une journée et la dernière mise à jour réelle sur la situation est arrivée via un tweet le 12 novembre.

G/O Media peut toucher une commission

Selon Rockstar via cette dernière mise à jour, la raison pour laquelle les jeux GTA remasterisés restent injouables est que la société supprime actuellement les fichiers qui étaient « involontairement inclus dans ces versions ». Aucun mot sur les fichiers qui sont supprimés, bien que beaucoup pensent qu’il pourrait s’agir de toutes les chansons sans licence qui traînent dans le code de San Andreas. Ou peut-être que ce sont tous les commentaires des développeurs et les restes du tristement célèbre « Hot Coffee » que les dataminers du code du mini-jeu sexuel ont trouvé dans la collection.

Comme vous pouvez vous y attendre, cela a entraîné beaucoup de frustration et de nombreuses demandes de remboursement. Même si la collection remassée n’a pas reçu beaucoup d’éloges positifs et est un peu en désordre, les joueurs ont quand même dépensé 60 $ pour ces jeux (qui sont entièrement solo et n’ont pas de jeu en ligne, BTW) et maintenant trois jours plus tard, ils ne peuvent toujours pas les jouer.

On suppose que Rockstar et les développeurs derrière les remasters, Grove Street Games, travaillent dur pour remettre ces jeux sur le lanceur PC. Jusque-là, je suggérerais aux joueurs d’acheter les jeux classiques sur Steam en attendant que ces remasters reviennent, mais Rockstar les a déjà retirés. Alors… je suppose que jouer à GTA V ?