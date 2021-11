Pouvez-vous bénéficier d’avantages fiscaux sur les prêts d’études contractés auprès des NBFC ?

Si le retour de l’emprunteur est examiné, l’impôt à payer sera supérieur à celui déclaré et la déduction sera refusée.

Les prêts d’études des NBFC ne bénéficient pas d’une exonération fiscale en vertu de l’article 80E de la loi indienne sur l’impôt sur le revenu. Pour bénéficier de l’exonération fiscale, le prêt d’études doit être souscrit auprès d’un établissement financier notifié par la Commission centrale des impôts directs (CBDT). Par exemple, l’exonération fiscale ne peut être utilisée que sur les prêts des banques et de HDFC Credila.

Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, déclare : « Les emprunteurs doivent être informés du fait qu’ils ne peuvent pas demander de déduction fiscale lorsqu’ils demandent un prêt. Il convient de noter que cela aura un impact sur le taux d’intérêt effectif, en particulier si le demandeur et le codemandeur se situent dans une tranche de revenus élevés.

En dehors de cela, qu’elles soient notifiées ou non, les NBFC remettent aux emprunteurs leur relevé de prêt, lorsqu’ils en font la demande, avec le montant en principal et les intérêts payés au cours de cette année, qui peuvent être soumis par l’emprunteur pour bénéficier de la déduction.

Cela dit, Jalan ajoute, « si le rendement de l’emprunteur est examiné, l’impôt à payer sera supérieur à celui déclaré et la déduction sera refusée. Cela pourrait également entraîner une pénalité pour dissimulation de revenus et présentation de documents fabriqués en vertu de l’article 270A de la loi indienne sur l’impôt sur le revenu.

Même si l’exonération fiscale affecte le coût du prêt, les experts recommandent souvent aux emprunteurs de demander le prêt auprès d’une NBFC, car cela leur permet d’obtenir facilement des fonds pour leurs études, en particulier dans les cas où ils ne peuvent pas donner de garantie. Jalan déclare : « Les clients sont attirés par les NBFC pour leur approbation de prêt instantanée, plusieurs d’entre eux offrant des lettres de sanction de prêt de pré-admission, une caractéristique unique aux NBFC. »

Comment bénéficier d’une exonération fiscale sur votre prêt d’études ;

Pour bénéficier de la déduction fiscale, les experts disent que l’emprunteur doit transférer le prêt à une banque lorsque le cours est terminé et que la mensualité équivalente (EMI) a commencé. En outre, on peut également opter pour un prêt d’études garanti auprès des banques du secteur public. Ces prêts ont un taux d’intérêt et des frais de traitement inférieurs, et une période de moratoire plus longue. « À eux seuls, ces facteurs pourraient faire baisser considérablement le coût du prêt », ajoute Jalan.

Cependant, les experts de l’industrie affirment que malgré cet inconvénient évident, les NBFC continuent de dominer de plus en plus une part plus importante du marché. Cela est principalement dû à la flexibilité et à la commodité d’avoir recours à un prêt qui attire le client et l’éloigne des prêteurs traditionnels comme les banques. Il existe des options de financement plus simples, plus rapides et différentes disponibles auprès d’un NBFC avec un processus de documentation rapide et une approbation instantanée, une fonctionnalité qui oblige les étudiants à se précipiter vers les NBFC pour un prêt.

Jalan suggère en outre : « Les étudiants promettent une garantie pour bénéficier de l’exemption et être éligibles à une limite de montant de prêt plus élevée. L’avantage supplémentaire est une bonification d’intérêts dans le cadre du programme de bonification d’intérêts du secteur central qui ne s’applique qu’aux prêts d’éducation des banques.

