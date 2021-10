Pouvez-vous boire du Coca Cola Zero tout en faisant un jeûne intermittent ? | La vie

L’un des doutes les plus courants avant de se joindre à la pratique du jeûne intermittent est de savoir quels aliments peuvent être pris, ou non, pendant la période de jeûne.

Si vous envisagez de rejoindre la mode du jeûne intermittent, vous vous demandez sûrement ce que vous pouvez ou ne pouvez pas manger et boire pendant la période de jeûne pour être efficace.

L’un des aliments qui suscite le plus de controverse est le populaire Coca Cola Zero, un type de boisson gazeuse sans apport calorique qui sur le papier ne devrait pas rompre le jeûne, bien que les diététiciens ne soient pas si clairs et beaucoup pensent que sa consommation est une erreur.

L’objectif du jeûne intermittent est, comme son nom l’indique, de ne pas manger ni boire de glucides, de graisses ou de protéines pendant un certain temps.

Bien qu’il soit très populaire, il est important de noter que ce n’est pas un type de régime pour tout le monde, il existe certains groupes pour lesquels le jeûne intermittent n’est pas recommandé, il peut même être dangereux.

Il existe différents types de jeûne intermittent, le plus répandu est le régime 16/8, dans lequel vous disposez de 8 heures d’affilée pour consommer de la nourriture, et dans les 16 heures restantes, vous pouvez prendre certains aliments tant qu’ils n’apportent pas de calories. .

Mais il existe d’autres modalités plus restrictives, comme le 18/6 ou le 20/4, dans lesquelles le premier chiffre indique les heures de jeûne et le second les heures d’alimentation.

Le but de ce jeûne est que le corps cesse de produire de l’insuline et force le corps à utiliser les cétones stockées dans les graisses pour produire de l’énergie. au lieu du glucose, c’est ce qu’on appelle la cétogenèse.

Il existe de nombreuses études montrant les avantages du jeûne intermittent et c’est actuellement l’une des méthodes de perte de poids les plus populaires.

Pendant la période de jeûne, il est possible d’ingérer des liquides tels que de l’eau, essentielle pour maintenir l’hydratation, du café, du thé, du vinaigre de cidre de pomme dilué et, si nécessaire, certaines graisses saines telles que l’huile de noix de coco, bien qu’en très petites quantités pour ne pas briser la cétose du jeûne. .

Parce que les sodas light comme le Coca Cola Zero n’ont pas de calories, beaucoup de gens pensent qu’ils peuvent être ingérés sans rompre le jeûne.

Techniquement parlant, les boissons gazeuses comme le Coca Cola Zero, car elles ne contiennent pas de calories, ne rompent pas le jeûne, bien que de nombreux experts indiquent que si notre objectif avec le jeûne intermittent est de perdre du poids, ces boissons gazeuses peuvent avoir un effet rebond. .

Ses édulcorants artificiels augmentent le besoin d’ingérer du sucre et la sensation de faim, nous obligeant à manger des aliments moins sains et en plus grande quantité pendant les périodes de repas.

De plus, il est prouvé que chez certaines personnes, le goût sucré du Coca Cola Zero, bien qu’il ne provienne pas du sucre, peut aider à sécréter de l’insuline, l’hormone qui régule le stockage des graisses.

Finalement, Coca Cola Zero ne rompt pas le jeûne intermittent, mais si possible il vaut mieux le laisser de côté pendant la période de jeûnecar il augmente la sensation de faim et peut provoquer une augmentation de l’insuline chez certaines personnes.