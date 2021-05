Pouvez-vous chronométrer le marché avec Python de base?

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Utiliser des pandas de base pour savoir quand entrer et quand sortir d’un investissement

Photo de Chris Liverani sur Unsplash

Clause de non-responsabilité: cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, utilisez donc cette méthodologie à vos propres risques.

Pour cette analyse, nous espérons observer une certaine forme de tendance saisonnière au sein d’un marché boursier et proposer une stratégie simple pour profiter de cette tendance. Un niveau de base de Python (plus spécifiquement Pandas) est utilisé pour manipuler les données. Comme il s’agit d’une stratégie simple, aucune analyse statistique ou technique de prévision ne sera utilisée (celles-ci peuvent et seront couvertes à l’avenir).

Ici, nous analyserons le marché boursier de Singapour. Un baromètre commun de l’économie de Singapour serait le Straits Times Index (STI), qui suit la performance de 30 actions cotées à la Bourse de Singapour (SGX).

Nous ne pouvons pas exactement acheter une unité à la STI, mais nous pouvons nous y exposer. Une méthode consiste à utiliser un fonds négocié en bourse (ETF), et dans ce cas, j’utiliserai le SPDR Straits Times Index ETF (ES3.SI). Cet ETF vise à reproduire la performance du STI et est disponible pour négocier avec divers courtiers.

Voici les cours de clôture ajustés de ES3 du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018:

Cours de clôture ajustés ES3 du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018

Les données de cours de clôture ajustées sont utilisées pour omettre les effets des opérations sur titres, tels que les dividendes, les fractionnements d’actions, etc. et ils seront une représentation plus précise des mouvements de prix des actions.

Nous supposons qu’il y a des mois spécifiques qui ont tendance à donner de meilleurs rendements que d’autres. Nous calculerons la moyenne arithmétique des rendements logarithmiques des différents mois (agrégés sur la période).

Par exemple, en considérant janvier, nous regardons les rendements quotidiens pour janvier 2008, janvier 2009… janvier 2018 et calculons la moyenne arithmétique de ces valeurs.

Voici à quoi ressemblent les journaux quotidiens de l’ES3:

Retour des enregistrements ES3 du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018

L’une des raisons de l’utilisation des rendements logarithmiques est l’hypothèse générale selon laquelle les rendements des actions suivent une distribution log normale.

Voici un résumé de la moyenne arithmétique des logarithmes quotidiens pour chaque mois du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018 (1 correspondant à janvier et 12 correspondant à décembre):

1 -0,001163

2 -0,000641

3 0,001292

4 0,001384

5 0,000502

6 -0,000475

7 0,001042

8 -0,001677

9 -0,000682

10 -0,000372

11 -0,000057

12 0,000543

Nom: Retours quotidiens, tapez: float64

On constate que ce sont les mois qui ont eu une rentabilité journalière moyenne positive pendant cette période:

Mars avril mai juillet décembre

Par conséquent, nous achèterons le montant maximum d’ES3 début mars et nous vendrons toutes nos actions début juin pour chaque année (il en va de même pour les autres mois de la liste).

Pour les sections suivantes, nous définirons 2 portefeuilles:

Le portefeuille par défaut – Un portefeuille d’achat et de conservation dans lequel le montant total des capitaux propres est utilisé pour acheter le nombre maximum d’actions ES3 au début de la période. Le portefeuille stratégique: un portefeuille qui achète le nombre maximum d’actions ES3 le premier jour de négociation d’un «bon mois» et sort le premier jour de négociation d’un «mauvais mois».

Les simulations ont été réalisées avec un capital initial de 10 000 SGD. Certaines hypothèses comprennent:

Pas de frais de transaction (spreads acheteur et vendeur, commissions, etc.) Part fractionnaires autorisées

Une simulation réalisée au cours de la période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018 a donné les valeurs de portefeuille suivantes:

Titres en portefeuille du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018

Selon le tableau, le portefeuille par défaut a réalisé un rendement annualisé de -1,8%, tandis que le portefeuille stratégique a réalisé un rendement annualisé de 10,1%. Vous trouverez ci-dessous une visualisation des titres du portefeuille.

Valeurs du portefeuille par défaut par rapport au portefeuille stratégique du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2018

Naturellement, on s’attend à une meilleure performance du portefeuille stratégique étant donné que les «bons mois» et les «mauvais mois» ont été déterminés sur la base de ce même ensemble de données.

Par conséquent, nous appliquerons nos observations dans la période du 1er janvier 2018 au 1er mai 2021. Notez que les observations que nous avons faites jusqu’à présent étaient indépendantes de cette période.

Titres en portefeuille du 1er janvier 2018 au 1er mai 2021

Le portefeuille par défaut a réalisé un rendement annualisé de -3,5%, tandis que le portefeuille stratégique a réalisé un rendement annualisé de -3,0%.

Valeurs du portefeuille par défaut par rapport au portefeuille stratégique du 1er janvier 2018 au 1er mai 2021

Eh bien, les résultats de la simulation montrent que le portefeuille stratégique n’a surpassé le portefeuille par défaut que par une faible marge.

On a vu que dans les deux cas, le portefeuille stratégique a mieux performé que le portefeuille par défaut. Cependant, veuillez noter que dans le cas de test, en fonction de votre capital d’investissement, l’amélioration par rapport au portefeuille par défaut peut être compensée par des coûts de transaction.

Le portefeuille stratégique a bien performé pendant la majeure partie de 2018, mais n’a pas évité l’impact négatif dû au COVID-19, et la forte reprise a été ratée à la fin de 2020. La perte de la forte reprise a permis au portefeuille en défaut de clôturer une grande partie de le trou.

Avantages

Simple à mettre en œuvre avec Python de base et ne nécessite aucune analyse complexe (cela a été fait avec une simple opération df.groupby) Maximum de 12 transactions par an, ce qui est tout à fait raisonnable. La stratégie peut être mise en œuvre pour d’autres actions qui pourraient mieux s’adapter au modèle Élimine l’excitation du processus d’investissement et évite les décisions hâtives Être dans et hors du marché signifierait potentiellement éviter de gros retraits dus à des événements indésirables soudains (par exemple, l’épidémie de COVID-19)

Les inconvénients

Une stratégie très naïve avec des résultats qui peuvent être attribués plus à la chance que soutenus par des preuves statistiques. Périodes de temps discrètes en mois exacts, où en fait (si de tels modèles existent), les périodes peuvent varier d’un nombre de jours quelconque. Possibilité de perdre des profits soudains en raison d’être hors du marché Hypothèse selon laquelle les conditions économiques dans un an sont similaires au fil des ans, mais peuvent ne pas être vraies en raison de facteurs tels que la technologie, les réglementations, les politiques, etc.

Ce n’est pas parce que la stratégie est simple qu’elle est inutile. Faire quelques modifications pourrait rendre le modèle plus pratique. Voici quelques idées:

Modèle à régimes multiples: si les rendements étaient principalement saisonniers, nous pourrions avoir un modèle qui permute entre l’utilisation d’une stratégie saisonnière et une autre pour les changements anormaux (qui pourraient être détectés par des tests statistiques ou même par l’apprentissage automatique). Modèle de périodes irrégulières: les rendements saisonniers n’ont pas nécessairement besoin d’être discrétisés par mois, ils peuvent être de 15 jours, 93 jours ou même des périodes qui ne sont pas de durée constante dans l’année Modèle de rotation sectorielle: les tendances saisonnières diffèrent entre les industries et cette une alternative à laisser votre argent «se reposer» pendant certains mois de l’année.

Je pense que les rendements sont saisonniers (comme les cycles économiques). Tout au long de l’année, divers événements peuvent contribuer à ces cycles, comme gagner des dates, des annonces de devis ou même des vacances. Ces événements ont plus d’impact sur certaines industries (et entreprises) que sur d’autres. C’est pourquoi il existe des hypothèses comme l’effet de janvier.

L’effet de janvier est une augmentation saisonnière perçue des cours des actions pour des raisons telles que la collecte de pertes fiscales (vente d’investissements à perte pour compenser l’impôt sur les plus-values, cela ne s’applique pas à tous les pays) et même à la psychologie de l’investisseur.

Si nous devions établir l’existence de tels modèles, cela s’appliquerait probablement à une poignée de stocks. Cependant, ce serait un bon début pour développer une stratégie plus solide.