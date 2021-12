Meilleure réponse: Oui. Vous pouvez combiner des cartes-cadeaux et des cartes de crédit sur le PlayStation Store en utilisant des cartes-cadeaux PlayStation Network (cartes PSN) ou en ajoutant des fonds avec une carte-cadeau prépayée enregistrée.

Pouvez-vous combiner des cartes-cadeaux et des cartes de crédit sur le PlayStation Store ?

Les cartes PSN sont le moyen le plus simple d’acheter des jeux via le PlayStation Store pour les utilisateurs de PS4 et PS5. Ils peuvent être achetés sous forme de carte physique ou de carte électronique numérique d’une valeur de 10 $ à 100 $. Les cartes sont activées au moment de l’achat et sont accompagnées d’un code unique. Les cartes physiques ont un matériel à gratter sur le code, tandis que les cartes électroniques seront suivies d’un code numérique envoyé par courrier électronique. Le seul inconvénient des cartes PSN est qu’elles sont limitées à une utilisation sur des comptes du même pays d’achat.

Lorsque vous accédez au PlayStation Store, saisissez votre code PSN sous Utiliser les codes. La saisie de votre code PSN ici ajoutera la valeur de la carte au portefeuille de votre compte. Ainsi, lorsque vous passerez à la caisse, vous aurez la possibilité d’utiliser le solde de votre portefeuille avant d’autres méthodes de paiement. Donc, si vous souhaitez retirer le solde de votre portefeuille ou de votre carte de crédit, tout dépend de l’ordre dans lequel vous les utilisez.

Ces cartes prépayées sont un excellent moyen d’offrir un jeu numérique à un ami. Étant donné que Sony n’autorise pas les cadeaux de jeux numériques sur le PlayStation Store, vous pouvez simplement envoyer une carte-cadeau à la place. De cette façon, ils peuvent toujours s’approvisionner sur les meilleurs jeux PS5 disponibles

Pouvez-vous combiner une carte-cadeau prépayée avec une carte de crédit sur le PlayStation Store ?

Bien que le PlayStation Store n’indique pas expressément qu’il accepte les cartes-cadeaux prépayées comme mode de paiement, ces cartes sont traitées comme des cartes de débit une fois qu’elles ont été enregistrées. Cependant, ils ne fonctionneront pas sur le PlayStation Store sans avoir été préalablement enregistrés. Pour enregistrer votre carte-cadeau prépayée, visitez le site Web indiqué sur l’emballage de la carte et suivez les instructions.

Maintenant que votre carte est enregistrée, vous pouvez l’utiliser avec une carte de crédit en ajoutant d’abord des fonds au portefeuille de votre PlayStation Store.

Cliquer sur Gestion des paiements. Aller vers Ajouter des fonds. Entrez votre numéro de carte cadeau comme une carte de débit traditionnelle, correspondant aux informations enregistrées. Si les adresses ne correspondent pas, cela ne fonctionnera pas sur le magasin.

Lorsque vous êtes prêt à payer, utilisez les fonds que vous venez d’ajouter au solde du portefeuille avant d’autres méthodes de paiement. Si vous utilisez une carte de crédit ou de débit avant d’utiliser le portefeuille, les cartes couvriront la totalité du solde, alors faites attention à la commande que vous payez ! Ajoutez des fonds avec la carte-cadeau enregistrée, utilisez votre portefeuille PS, puis payez le solde avec une carte de crédit.

Avec cela, il est beaucoup plus facile de saisir des jeux payants. Les meilleurs jeux PS5 gratuits sont excellents, mais finalement, vous voudrez probablement jouer à quelque chose que vous devrez acheter, donc avoir plusieurs options de paiement est une bonne idée.

