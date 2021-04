Pouvez-vous demander à la fois des avantages fiscaux pour le HRA et pour un prêt immobilier?

Des avantages fiscaux pour les prêts immobiliers sont disponibles pour le paiement des intérêts ainsi que pour le remboursement du principal.

Je reçois de nombreuses questions pour savoir si l’on peut réclamer les avantages fiscaux pour l’allocation de loyer et le prêt immobilier à la fois. Les conditions de réclamation du HRA sont différentes et celles de réclamation des prestations de prêt immobilier sont différentes et s’excluent mutuellement.

Laissez-nous discuter des conditions en détail.

Conditions de réclamation HRA

La prestation HRA n’est disponible que pour une personne salariée si certaines conditions sont remplies. La première condition est que vous obtenez HRA dans le cadre de votre salaire. La deuxième condition à remplir est que vous devez payer le loyer pour le logement que vous occupez, et la troisième condition à remplir est que le loyer payé ne doit pas être pour le logement que vous possédez.

Étant donné que la prestation HRA n’est disponible que pour le logement que vous occupez, vous ne pouvez pas demander cette prestation si vous payez un loyer pour un logement occupé par vos parents entièrement à charge séjournant séparément. La réception du HRA étant une condition préalable, chaque salarié ne peut pas prétendre au bénéfice du HRA.

En ce qui concerne le paiement du loyer des logements dont vous êtes entièrement propriétaire, vous devez vous demander comment cela est possible. Oui, cela est possible dans le cas où vous avez loué votre propriété à votre employeur et que la même propriété vous est louée par votre employeur. Ceci est fait pour économiser des impôts, car l’employé peut bénéficier d’un avantage fiscal à l’égard de la propriété louée sous la forme d’une déduction standard de 30% sur le loyer reçu ainsi que des intérêts payés pour l’argent emprunté pour cette propriété. De même, dans le cas de maisons d’habitation en copropriété, vous ne pouvez pas payer de loyer à l’autre copropriétaire et réclamer le bénéfice de la HRA. Ainsi, comme discuté, que la propriété soit entièrement ou partiellement détenue par vous, vous ne pourrez pas réclamer les avantages fiscaux si vous payez un loyer pour cette propriété.

Les conditions pour bénéficier des avantages fiscaux pour le crédit immobilier

Des avantages fiscaux pour les prêts immobiliers sont disponibles pour le paiement des intérêts ainsi que pour le remboursement du principal. La prestation pour le remboursement du principal est disponible en vertu de la section 80C dans la limite globale de Rs 1,50 lakh chaque année. Cet avantage ne peut être utilisé que pour une propriété résidentielle et seulement si le prêt est utilisé par certaines institutions.

Pour les intérêts sur les prêts immobiliers, l’avantage fiscal est disponible en vertu de l’article 24 (b). Pour un maximum de deux propriétés indépendantes prises ensemble, vous pouvez réclamer jusqu’à Rs 2 lakh par an en intérêts. Dans le cas où vous avez plus de deux propriétés en tant qu’indépendant, vous devez en choisir deux comme indépendantes et le solde est traité comme si elles étaient louées et le loyer du marché pour ces propriétés doit être proposé à l’impôt. Pour une propriété louée ou réputée avoir été louée, techniquement, vous pouvez réclamer une indemnité pour l’intérêt intégral payé, mais vous ne pourrez compenser la perte que sous la rubrique «Revenu de la propriété de la maison» jusqu’à Rs 2 lakh contre d’autres revenus la même année. La perte non absorbée peut être reportée pendant huit ans pour être compensée par le revenu de la propriété de la maison.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux pour le prêt immobilier, que ce soit en vertu de l’article 80C pour le remboursement du principal ou les intérêts en vertu de l’article 24 (b), une condition importante à remplir est que la maison doit être complète et la possession prise. Ainsi, dans le cas de propriétés en construction, vous ne pourrez pas réclamer ces avantages tant que la construction ne sera pas terminée et que la possession ne sera pas prise en charge. Les deux avantages seront disponibles si vous êtes propriétaire et coemprunteur de l’argent emprunté. Les avantages seront disponibles dans la mesure de votre part dans le prêt immobilier dont vous êtes assuré et non sur la base de votre part dans la propriété.

Vous pouvez également réclamer des intérêts jusqu’à Rs 1.50 lakh en vertu de la section 80 de l’EEE sous réserve de la satisfaction de certaines conditions d’achat d’une maison abordable à condition que votre prêt immobilier ait été sanctionné entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022. Cet avantage peut même être réclamé pour un sous -propriété de construction.

Réclamation simultanée de HRA et de prêt immobilier

Les dispositions légales relatives à la HRA sont contenues dans la section 10 (13A) de la Loi de l’impôt sur le revenu et dans la règle 2A des règles de l’impôt sur le revenu. Ces dispositions ne prévoient pas que les prestations HRA ne peuvent pas être réclamées si vous êtes propriétaire d’une maison. Même pour la maison achetée avec un prêt immobilier et située dans la même ville où vous travaillez, occupée par vos parents, vous pouvez toujours demander des prestations HRA à condition de rester dans une autre maison et de payer le loyer de cette maison tout en réclamant les avantages pour les prêts immobiliers. . Même pour la maison dans une ville autre que celle où vous travaillez et payez un loyer, les prestations de prêt immobilier peuvent être réclamées même si vous réservez la même maison pour votre occupation. Il peut également arriver que vous ayez loué la maison que vous possédez et que vous séjournez dans une maison louée. Dans une telle situation, vous pouvez également réclamer les deux prestations au cours de la même année.

Ainsi, tant que vous remplissez les conditions de réclamation du HRA pour la maison louée et les conditions de réclamation des prestations du prêt immobilier pour la maison que vous possédez indépendamment, il n’y a aucune restriction sur votre admissibilité à réclamer les deux en même temps. Veuillez noter que si vous demandez la prestation HRA mais que vous ne séjournez pas dans cet hébergement, le service de l’impôt sur le revenu peut intenter une action pénale contre vous pour avoir fourni des informations inexactes dans votre RTI. Ainsi, ce double avantage ne peut et ne doit être réclamé que dans des cas réels et non à des fins d’évasion fiscale.

(L’auteur est un expert en fiscalité et en investissement, et peut être joint à jainbalwant@gmail.com)

