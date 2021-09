Pouvez-vous demander l’allocation d’impôt sur le revenu sur HRA si vous vivez avec des parents pendant le travail à domicile?

in

Avantage fiscal sur le HRA pendant le travail à domicile : L’exonération fiscale sur l’allocation de loyer (HRA) est un avantage important disponible pour les personnes salariées. HRA fait partie du salaire et peut être utilisé par les employés qui vivent dans des logements loués.

Cependant, au cours de l’exercice 2020-2021, un grand nombre de personnes salariées, en particulier des jeunes, sont restées éloignées de leurs logements loués et ont travaillé à domicile tout en vivant chez leurs parents. Maintenant, ces employés se demandent s’ils peuvent prétendre à la HRA s’ils ont vécu avec leurs parents pendant le travail à domicile. Si oui, alors comment ? Cet article explique cette requête en détail. Mais d’abord, comprenons qui est éligible au HRA et comment il est calculé :

Qui obtient le HRA et comment est-il calculé ?

HRA est disponible uniquement pour les personnes salariées et fait partie du salaire. Une exonération partielle ou totale d’impôt sur le montant perçu au titre de HRA est disponible pour les salariés vivant dans des logements locatifs. Cependant, le HRA est entièrement imposable pour les employés qui ne vivent pas dans un logement loué. En tant que tel, une condition doit être remplie pour demander l’avantage fiscal HRA :

L’avantage fiscal HRA ne peut être réclamé que pour le loyer réel payé par l’employé. Cela signifie que l’avantage fiscal HRA ne peut pas être réclamé si le loyer n’est pas payé.

Calcul HRA : Une exonération fiscale tenant lieu de HRA est disponible sur le moindre des montants suivants :

HRA réelle reçue par l’employé50% du salaire (Basic + DA) pour les employés vivant dans les villes métropolitaines. Et 40% de base + DA pour les salariés résidant dans des villes non métropolitaines. Loyer réel payé moins 10% du salaire (Basique + DA)

Désormais, s’agissant des salariés ayant vécu avec leurs parents pendant le travail à domicile, l’avantage fiscal sur HRA ne sera pas disponible s’ils n’ont pas payé de loyer. Cependant, cette installation peut être utilisée par les personnes qui ont payé un loyer à leurs parents.

Pas d’avantage fiscal HRA si aucun loyer n’est payé

« Un employé qui perçoit une allocation de loyer (HRA) ne peut prétendre à une exonération fiscale pour une telle HRA s’il est propriétaire du logement qu’il occupe ou n’a réellement engagé aucune dépense de location, c’est-à-dire que l’HRA reçu peut être réclamé. à titre d’exemption uniquement si les frais de location ont effectivement été engagés par l’employé dans le logement qu’il occupe », a déclaré à FE Online Sundara Rajan TK, associée chez DVS Advisors LLP.

Quand les employés vivant avec leurs parents peuvent demander l’allocation HRA

« Dans le cas des salariés vivant avec leurs parents, l’exonération peut être réclamée auprès de HRA en versant des loyers au(x) parent(s). Il est à noter que dans un tel scénario, le loyer payé au(x) parent(s) doit obligatoirement être déclaré comme revenu locatif dans le RTI du ou des parent(s). De plus, un contrat de location doit être dûment signé et soumis comme preuve de paiement », a déclaré Rajan.

Maintenant, si quelqu’un a effectivement payé un loyer à ses parents, cela devrait être reflété comme revenu de location dans le RTI des parents. Et un contrat de location doit également être signé et soumis comme preuve de paiement.

Comme le dit Rajan : « Dans la pratique, il y aurait moins de cas où un fils ou une fille conclurait de tels accords de location avec leurs parents. De plus, le service des impôts sur le revenu serait vigilant sur ce genre de transactions interfamiliales, qui pourraient entraîner un examen et des évaluations ».

La saison de production des déclarations de revenus pour l’exercice 2020-2021 est déjà lancée. La date limite de dépôt du RTI a récemment été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

