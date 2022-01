Pouvez-vous deviner ces frères et sœurs célèbres?

Tout garder en famille !

Alors que la célébrité tombe parfois loin de l’arbre, les célébrités sont comme tout le monde : elles ont des familles, des frères et sœurs et oui, parfois même des sosies liées au sang. Des frères et sœurs jumeaux (désolé, pas toujours identiques) aux frères et sœurs plus jeunes, les stars prouvent que la beauté fait définitivement partie de la famille.

Et maintenant, la série télé-réalité Relatively Famous: Ranch Rules de E! met les membres célèbres de la famille à l’épreuve. Huit enfants célèbres quitteront leur nid douillet à Hollywood pour vivre dans un ranch en activité à Steamboat Springs, dans le Colorado. Agent immobilier Taylor « Tay » Hasselhoff est la fille de David Hasselhoff, tandis que le modèle DJ Myles O’Neal est le fils de la légende de la NBA Shaquille O’neal.

Billy Bob Thorntonsont Harry James Thornton, Beats NWA. Star Eazy-Ela fille de Ebie et Martin Laurentla fille de laurence jasmin compléter le casting, avec plus d’enfants célèbres. Cet équipage a-t-il ce qu’il faut pour survivre dans un ranch ?

Eh bien, nous devrons juste le découvrir.