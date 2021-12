Pouvez-vous deviner la race de chien? 15 questions et réponses de quiz

Quelle est votre connaissance de nos amis à quatre pattes ? (Photo : .)

Noël est sur le point d’aller aux chiens – et non, nous ne voulons pas dire qu’il est temps de se battre avec vos proches.

Nous étions assez littéraux. Que vous en ayez marre des restes de dinde ou que vous recherchiez simplement des quiz auxquels toute la famille peut participer, nous avons une partie tout simplement géniale.

Alors, aboyez-le – désolé, garez-le – et rassemblez le gang pour ce quiz sur le meilleur ami de l’homme…

Est-ce un…

Cela devrait être facile… (Photo : .)

Carlin?

Bulldog français?

Boston Terrier?

2. Est-ce un...

Essayez de dire non à ce visage (Photo : .)

Poméranien?

Chihuahua poil long ?

Papillon ?

3. Est-ce un…

Qu’est-ce que les chiens et les téléphones ont en commun ? Identifiant du collier (Photo : .)

Labradoodle ?

Maltipoo ?

Caniche?

4. Est-ce un…

Pourquoi les chiens sont-ils si bons conteurs ? Ils savent quand mettre les pattes pour l’effet (Photo: .)

Rauque?

Chow Chow?

Samoyède ?

5. Est-ce…

Quel type de chien n’aboie pas ? Un chiot silencieux (Photo: .)

un Akita Inu ?

un Spitz japonais ?

un Shiba Inu ?

6. Est-ce…

« Parce que vous le valez bien… » (Photo : .)

un lévrier afghan ?

un limier ?

un Barzoï ?

7. Est-ce un…

Rock and roll (Photo: .)

Shar Pei ?

Bullmastiff ?

Dogue de Bordeaux ?

8. Est-ce…

Quel est l’instrument préféré d’un chien ? Un Trombone (Photo: .)

un épagneul King Charles ?

un Pinscher nain ?

un papillon ?

9. Est-ce…

Déplacez-vous, Ant et Dec (Photo: .)

un Bichon Frise ?

un Maltais ?

un Shih Tzu ?

10. Est-ce…

Quel est le type de pizza préféré d’un chien ? Pupperoni (Photo: .)

un bouledogue français ?

un terrier de Boston ?

un Bull Terrier ?

11. Est-ce un…

Pas une vadrouille de cuisine (Photo: .)

Puli ?

Komondor ?

Bergamesco ?

12. Est-ce…

Pas un chat Sphynx (Photo: .)

un chinois à crête ?

un Calupoh ?

un mexicain glabre ?

13. Est-ce…

Pas un Ewok (Photo: .)

un Puggle ?

un griffon bruxellois ?

un Puli ?

14. Est-ce…

La beauté est dans l’œil du spectateur, d’accord (Photo : .

un chinois à crête ?

un chihuahua sans poils ?

un Pinscher nain ?

15. Est-ce…

Bonne chance pour shampouiner ce toutou (Photo: .)

un chien de Terre-Neuve

une Grande Pyrénées

un berger bergamasque

Réponses:

Carlin à poil long Chihuahua Maltipoo Samoyède Shiba Inu Lévrier afghan Shar-Pei Papillon Bichon Frise Boston Terrier Komondor Griffon de Bruxelles sans poils mexicain Berger bergamasque à crête chinois



