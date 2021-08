Pouvez-vous deviner le candidat de Love Island 2021 à partir d’une simple photo de sa bouche? 10z viral

Aucun prix pour deviner le rouge à lèvres soz x de Faye

Les yeux sont les fenêtres de l’âme, mais savez-vous ce qui peut vous en dire bien plus que les yeux de quelqu’un ? Leur bouche.

Pas seulement parce qu’il peut littéralement vous parler, mais la bouche de quelqu’un peut vous en dire tellement à son sujet. Beaucoup de gens ont parlé du rouge à lèvres brun et du crayon de Faye dans cette série Love Island, et oui, les choix de rouge à lèvres de quelqu’un peuvent en dire long sur eux.

Mais d’autres parties de la bouche sont tout aussi importantes : rient-elles, sourient-elles ou grimacent-elles ? Ont-ils des facettes, des dents blanchies ou sont-ils au naturel ? Et ne me lancez même pas sur les garçons et leurs diverses itérations de chaume/barbe/moustache.

Je promets que je ne suis pas obsédé par la bouche des gens, je dis juste que vous pouvez vraiment deviner le Love Islander en regardant simplement une photo agrandie de leur bouche. Et heureusement pour nous tous, c’est exactement le but de ce quiz. Alors allez-y et regardez toutes ces photos de la bouche de 2021 Love Islanders, et devinez quel candidat est chacun. Tu sais que tu le veux:

Love Island 2021 continue sur ITV2 à 21h ce soir. Pour toutes les dernières nouvelles et potins de Love Island et pour les meilleurs mèmes et quiz, comme The Holy Church of Love Island sur Facebook.

