Pouvez-vous deviner quel enfant métamorphosé appartient à quel groupe de parents de Love Island ? 10z viral

L’épisode Love Island d’hier soir présentait le défi classique des bébés et nous avons enfin pu voir à quoi ressembleraient les insulaires en tant que parents. S’occuper de leurs bébés jouets semblait être une tâche assez difficile pour la majorité d’entre eux – Faye s’est littéralement cachée dans l’armoire pour éviter son enfant – donc la probabilité d’un nouveau bébé de Love Island semble assez mince. Cependant, si les couples devaient avoir des enfants, à quoi ressembleraient-ils ?

Eh bien, nous avons conçu un quiz pour voir à quel point vous connaissez bien les insulaires en transformant leurs images ensemble pour créer une image de leur futur enfant. Et ce sont des enfants mignons !

L’application Faceapp vous permet de donner aux gens une apparence d’âge, de sexe différent ou de changer de coiffure. Et dans le cadre de l’application, vous pouvez transformer deux images ensemble afin de créer un futur enfant.

Alors, pouvez-vous dire quel enfant métamorphosé appartient à quel groupe de parents Love Island ? Répondez à notre quiz pour le savoir:

