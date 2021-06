Pouvez-vous fuir de mauvaise humeur? Un nouvel outil de scanner facial mesure l’impact de l’exercice sur votre esprit .

(Photo : ASICS)

À quel point l’exercice est-il bon pour votre esprit, vraiment ?

L’idée que l’exercice peut aider à améliorer notre santé mentale n’est pas nouvelle – les avantages de bouger davantage sont bien documentés pour aider à traiter la dépression, réduire l’anxiété, améliorer l’estime de soi, la mémoire et les capacités de réflexion.

Pour l’athlète moyen en fauteuil, cependant, il est presque impossible de quantifier à quel point une séance d’exercice peut stimuler l’esprit : nous l’avons en théorie, mais ne serait-il pas intéressant – et motivant – de comprendre exactement quel boost mental nous obtenons de chacun ? séance de course à pied, de yoga ou de cardio?

Entrez ASICS, qui a conçu un nouvel outil qui nous permet de suivre les effets que nous obtenons réellement de l’exercice, grâce aux recherches menées par la société de bioinformatique de San Francisco EMOTIVE et le Dr Brendon Stubbs, chercheur en exercice et en santé mentale au King’s College de Londres.

Six mois de recherche avec des athlètes d’élite et de tous les jours utilisant l’EEG (ou l’électroencéphalogramme au titre moins accrocheur, un enregistrement de l’activité cérébrale) et la collecte de données d’auto-évaluation ont révélé que le « coureur élevé » que nous obtenons est plus complexe qu’un simple boost d’endorphine – et beaucoup plus multifactorielle qu’une hormone.

(Photo : ASICS)

Les résultats indiquent que seulement 20 minutes d’exercice améliorent l’humeur à travers une gamme de mesures cognitives et émotionnelles, y compris la positivité, le calme, la vigilance, la confiance, la concentration, la résilience et le sang-froid.

Les résultats ont montré qu’après une course de 20 minutes, les coureurs avaient une augmentation de 13% des niveaux de vigilance, une augmentation de 16% du sentiment de calme, une augmentation de 14% de leur satisfaction, une augmentation de 13% des niveaux de relaxation, un 11 % d’augmentation de la façon dont ils se sentaient et une augmentation de 10 % des niveaux d’énergie.

En collaboration avec le laboratoire de technologie créative Solarflare Studios, les scientifiques ont transformé ces découvertes en un outil de motivation pour nous aider tous à bouger davantage.

En utilisant une combinaison de technologie de balayage facial et de collecte de données auto-déclarées, l’outil – appelé ASICS Uplifter – permettra aux athlètes de tous les jours (ou qui réforment à contrecœur les patates de canapé) de voir l’impact du sport sur leur propre esprit, capturant l’impact de différents exercices à travers ces 10 métriques émotionnelles et cognitives.

L’outil prend une lecture des émotions et des fonctions cérébrales avant et après l’exercice, montrant comment le sport que vous avez choisi a eu un impact sur votre humeur et votre fonction cérébrale.

D’abord, vous scannez votre visage, puis répondez à une série de questions sur votre état d’esprit et votre état émotionnel (par exemple, à quel point vous sentez-vous calme sur une échelle de 1 à 10). Après l’exercice, vous effectuez les mêmes étapes – résultant en un score en pourcentage pour chaque métrique.

La technologie de numérisation faciale ne prend pas de photo pendant la numérisation, mais enregistre l’expression (Photo : Asics)

Les premiers résultats suggèrent que des améliorations – dont beaucoup sont substantielles – sont systématiquement constatées dans les 10 domaines. Et ces résultats sont plus visibles et plus durables pour ceux qui ne font pas d’exercice régulièrement, ce qui est une nouvelle encourageante pour quiconque essaie de se lever du canapé pour la première fois en 18 mois.

« L’exercice jouant un rôle si précieux dans le maintien de notre santé mentale et de notre bien-être, il est plus important que jamais que les gens puissent voir et comprendre le lien positif entre les deux », a déclaré le Dr Stubbs. “Les résultats de nos recherches préliminaires soulignent l’impact profond que quelque chose d’aussi simple qu’une course de 20 minutes peut avoir sur nos esprits.”

Bien que les scientifiques aient utilisé l’EEG pour créer l’outil, ils ont réussi à définir la formule pour permettre à l’outil de fonctionner en dehors du laboratoire. Lorsqu’ils comparent ces résultats de laboratoire avec les données autodéclarées et l’analyse de l’outil, le résultat était précis à plus de 90 %.

À partir du 1er juillet, ces données de bien-être peuvent être synchronisées avec un réseau mondial, ce qui donne ce qu’ASICS appelle une “World Uplift Map”. Essentiellement, il s’agit d’une carte dynamique qui prendra toutes les données d’humeur des utilisateurs du monde entier et les affichera par région, nous permettant de voir l’humeur collective des villes, des nations et du monde dans son ensemble.

Les visuels sont plus clairs ou plus sombres, selon l’humeur, avec les cartes qui en résultent un moyen d’enregistrer les avantages ou vos efforts en un coup d’œil – et de nous inspirer à sortir et à bouger.

Essayez-le à minduplifter.asics.com.

POURQUOI COURIR EST BON POUR VOTRE SANTÉ MENTALE

Au cours d’une crise de dépression liée à un événement il y a quelques années, la motivation d’ASICS FrontRunner Stefano Maiorana est tombée extrêmement bas. «Je n’ai pas quitté la maison pendant de longues périodes», dit-il, expliquant comment la course l’a aidé à traverser. “À ce stade, l’exercice m’a aidé à surmonter mon état mental et m’a fait me sentir mieux dans la plupart des aspects de ma vie.”

À l’échelle nationale, la dépression affecte un peu plus de 25 % des personnes – et bien que de nombreuses personnes se portent garantes du traitement de la dépression par la course à pied, la méthode n’a gagné en crédibilité scientifique qu’au cours de la dernière décennie.

À l’extérieur, la dépression se caractérise par des symptômes tels que la tristesse, le découragement, l’irritabilité, des troubles du sommeil et de l’appétit, un sentiment d’impuissance, un manque d’énergie et la tendance à rester à l’intérieur et à éviter les interactions sociales.

À l’intérieur, le cerveau d’une personne déprimée peut présenter une diminution du volume de l’hippocampe et des niveaux modifiés de sérotonine et de noradrénaline.

Bien qu’il soit vrai qu’il existe un déséquilibre chimique en jeu, la dépression peut provenir d’autres sources telles que des prédispositions génétiques et une mauvaise régulation de l’humeur par le cerveau.

Cela ne veut pas dire que les produits chimiques ne sont pas impliqués dans le processus, mais plutôt qu’il existe des tonnes d’autres produits chimiques (par exemple la dopamine, l’acétylcholine) et des facteurs environnementaux qui constituent les processus dynamiques qui donnent lieu à l’humeur.

Selon les recherches de Stefano et les contributions de divers experts, il a appris que les antidépresseurs les plus connus agissent en augmentant les niveaux de composés améliorant l’humeur tels que la sérotonine et la noradrénaline. «La libération constante de ces produits chimiques sur de longues périodes entraîne une croissance neuronale dans l’hippocampe, une région centrale du cerveau impliquée dans la régulation des émotions. C’est pourquoi il faut au moins quelques semaines aux personnes sous antidépresseurs pour ressentir une réponse. Dans le même ordre d’idées, des exercices d’aérobie répétés peuvent soulager la dépression sur une période prolongée.’

Fait intéressant, la course à pied produit certains effets clés des antidépresseurs en stimulant la sérotonine et la noradrénaline, qui à leur tour stimulent la croissance de nouveaux neurones dans l’hippocampe après des séances d’entraînement régulières. En savoir plus à ce sujet sur le blog de Stefano.

