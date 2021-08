Si vous étiez assis à une réunion éditoriale hier à The Onion et que quelqu’un lançait une idée : « Et si nous avions une histoire avec Trump disant : « Pouvez-vous imaginer si tous ces trucs de virus s’étaient produits sous moi, qu’est-ce qu’ils auraient » dit ? ” Et toute la salle se roulerait par terre en riant : « Fais-le ! Fais-le ! »… avant qu’il ne le dise réellement.

L’oignon n’a jamais eu son coup. Trop tard.

Trump a participé à l’émission de Dan Bongino samedi soir et, comme toutes les interviews ou “discussions” de Trump, ils ont simplement serpenté dans le néant. À un moment donné, ils ont discuté de la pandémie de Covid-19, Bongino mentionnant l’explosion des cas. La réponse de Trump appartient au Trump Hall of Fame :

Eh bien, tout d’abord, pourriez-vous imaginer si j’étais président en ce moment et que nous avions cette attaque massive du coronavirus, vous savez, maintenant ils aiment l’appeler, ils ont de nouveaux noms et ils ont d’autres nouveaux noms, mais c’est exactement ce que nous avons eu, nous avons eu la même chose. Si c’était moi, ils diraient “quelle chose horrible, quel travail horrible”. Ce sont des chiffres dans certains cas qui sont équivalents à ce qu’ils étaient, mais nous n’entendons pas cela.

Nous entendons dire que les gens font un travail horrible, nous entendons les gouverneurs de Floride et du Texas parler de la suppression de toutes les précautions de sécurité, « Don’t Fauci my Florida », et contrairement à Trump, nous avons un président qui fait tout en son pouvoir de faire vacciner les gens.

Je pense que je dois être un grand fan des vaccins parce que je suis celui qui l’a fait si rapidement, nous l’avons eu en moins de neuf mois, cela devait prendre cinq ans. Cela devait prendre un an et ils ont raté prudemment. PERSONNE n’a dit que cela prendrait “cinq ans”. Certains vaccins prennent plus de temps à se développer parce que beaucoup moins de personnes contractent les maladies qu’il est difficile d’obtenir des données indépendantes sur leur efficacité ou non. De plus, le Royaume-Uni l’a fait en 8 mois et deux semaines, pas pour faire sauter la bulle de Trump, mais…

Ils ne l’auraient même jamais fait, donc je suis un grand fan. En même temps, je suis un fan de nos libertés et les gens doivent faire ce choix par eux-mêmes et je leur recommanderais de le faire et de le faire et ils sont protégés et les vaccins se sont avérés être une chose formidable et Je pense aussi fortement qu’il y a des gens qui ne veulent pas le faire et je crois vraiment au choix de quelqu’un, à la liberté de quelqu’un et c’est comme ça.

C’est comme cela. Quelqu’un choisit sa liberté d’ignorer la science et d’écouter DeSantis, et la prochaine chose que vous savez, un gars vraiment gentil qui vit à dix miles en bas de la plage et est vacciné a une variante delta COVID et se sent malade comme…

Peu importe. Mais pouvez-vous imaginer ce que nous aurions dit et fait à Trump si cela s’était produit sous lui ?

Trump : Pouvez-vous imaginer si j’étais président en ce moment et que nous avions cette attaque massive du coronavirus. Vous savez qu’ils aiment l’appeler le, ils ont de nouveaux noms et ils auront d’autres nouveaux noms mais c’est exactement ce que nous avions. pic.twitter.com/HwAqce3S60 – Acyn (@Acyn) 8 août 2021

