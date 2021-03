Pouvez-vous jouer à Animal Crossing: New Horizon sur votre Nintendo Switch Lite?

Des nouvelles passionnantes pour les amateurs d’Animal Crossing qui possèdent une Nintendo Switch Lite! Vous pouvez jouer à Animal Crossing: New Horizons sur l’une ou l’autre console Switch. Il faut un peu de travail supplémentaire pour utiliser les fonctions multijoueurs sur le Switch Lite, car la console portable n’est pas livrée avec des commandes supplémentaires ou un moyen de jouer sur votre téléviseur.

Étant donné qu’Animal Crossing: New Horizons n’utilise pas de commandes de mouvement, le mode solo et la coopération en ligne seront exactement les mêmes sur le Switch ou sur le Switch Lite. Jusqu’à quatre personnes peuvent jouer sur la même île avec un seul Switch ou Switch Lite via le mode Party Play. Étant donné que le Switch Lite ne se connecte pas à un téléviseur, vous devrez peut-être vous entasser autour du canapé pour voir ce qui se passe. Chacun aura également besoin de son propre contrôleur.

Un joueur servira de leader, jouant le jeu normalement. Les trois autres pourront utiliser des outils pour rassembler des ressources et déplacer des meubles pour aider à concevoir une maison ou à améliorer l’apparence de l’espace. Pourtant, ils ne pourront pas discuter, accéder à leur inventaire, fabriquer ou accéder à des fonctionnalités liées au NookPhone. Le leader peut échanger le contrôle sur un autre joueur en utilisant son propre NookPhone.

Il est beaucoup plus facile et amusant de jouer avec plusieurs systèmes. Jusqu’à huit personnes peuvent le faire à la fois via une coopération locale ou un mode multijoueur en ligne. Le mode multijoueur en ligne exige que tous les participants possèdent un compte Nintendo Switch Online. Chacun avec son propre Switch et une copie d’Animal Crossing: New Horizons peut avoir sa propre île à concevoir comme bon lui semble. Lorsque vous jouez ensemble, vous pouvez visiter et échanger des ressources telles que des fruits et des recettes.

Commutation entre les commutateurs

Une fois que vous commencez à jouer à Animal Crossing: New Horizons sur votre console, vous ne pouvez pas transférer vos données vers un autre appareil. Cela signifie qu’il n’y a pas de transfert de votre jeu de Switch vers Switch Lite. Gardez cela à l’esprit lorsque vous jouez avec des amis: s’ils créent une maison sur votre île Switch Lite, ils ne peuvent y accéder que sur ce Switch Lite.