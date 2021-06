Pouvez-vous mettre à niveau vos appareils vers le Wi-Fi 6E ?

Meilleure réponse: Non pas encore. Les téléphones Android ne seront pas mis à jour pour prendre en charge le Wi-Fi 6E à 6 GHz, à moins qu’ils ne soient livrés avec le support. Certaines cartes d’extension PC sont disponibles, mais ni Windows 10 ni MacOS ne prennent encore en charge les bandes 6 GHz.

Restez avec le Wi-Fi 6 pour le moment

Le Wi-Fi 6 est à haut débit, certains routeurs offrant des vitesses allant jusqu’à AX11000 et de nombreux appareils prenant en charge des vitesses de liaison de 2,4 Gbit/s. Pour à peu près tout ce que vous devez faire sur vos appareils sans fil, c’est plus que suffisant. Le Wi-Fi 6E, cependant, n’a pas pour objectif d’augmenter la vitesse maximale du Wi-Fi 6, mais de maintenir ces vitesses même dans les zones très encombrées. C’est grâce à la prise en charge du spectre 6 GHz, où de nombreux autres canaux WI-FI sont disponibles.

Pendant des années, nos appareils Wi-Fi ont utilisé un spectre à 2,4 GHz et 5 GHz, et bien que ce spectre prenne en charge une vitesse plus que suffisante pour nos appareils dans le vide, les choses semblent très différentes lorsque vous ajoutez des dizaines de routeurs et d’appareils sans fil au mélange. . Même le Wi-Fi 5 GHz, qui offre plusieurs canaux capables d’une bande passante de 160 MHz, est devenu complètement saturé dans certaines régions, et il ne fera que devenir plus encombré.

Le spectre 6 GHz a beaucoup plus de ces canaux disponibles et maintiendra les vitesses Wi-Fi 6 les plus élevées sur de nombreux autres appareils. Même en travaillant en tant que backhaul maillé, la connexion 6 GHz dans le système maillé Linksys Atlas Max 6E a permis des vitesses incroyables. Il convient de garder à l’esprit que nous étions probablement les seuls à utiliser cette nouvelle technologie dans la région, mais les résultats sont toujours prometteurs.

Le principal problème est que les appareils ont besoin de tout nouveau matériel pour prendre en charge le Wi-Fi 6E. Comme d’habitude dans la technologie mobile, Android a ouvert la voie avec le Galaxy S21 Ultra et les derniers ROG Phone 5 et Zenfone 8 d’Asus.

Certains ordinateurs portables et ordinateurs de bureau peuvent être mis à niveau avec le matériel Wi-Fi 6E comme l’Intel AX210, qui est désormais largement disponible pour moins de 50 $. Le problème est que ni Windows 10 ni MacOS ne prennent encore en charge le fonctionnement à 6 GHz, de sorte que vous installeriez cette mise à niveau entièrement par anticipation. Linux a ajouté la prise en charge du Wi-Fi 6 GHz avec Kernel 5.11 bien qu’il ne soit pas clair si les pilotes d’Intel fonctionneront correctement. Dans notre examen Linksys Hydra Pro 6E, nous avons pu utiliser le Wi-Fi 6 GHz avec une modification du registre, mais comme il n’est toujours pas pris en charge, des informations de connexion précises n’étaient pas disponibles.

Pour l’instant, le Wi-Fi 6E n’est pas disponible pour la plupart des gens, et la poignée d’appareils prenant en charge la technologie ne peut pas vraiment profiter de la vitesse supplémentaire. Le Wi-Fi 6E et 6 GHz est vraiment un problème de poule et d’œuf. Heureusement pour nous, Asus, Linksys, Netgear et d’autres ont déjà intégré le poulet dans certains excellents routeurs Wi-Fi 6E.

Eero Pro 6

Vitesses sans fil Gigabit disponibles maintenant

Eero Pro 6 est un routeur Wi-Fi 6 tri-bande doté d’excellentes capacités de maillage. Il a beaucoup de vitesse pour la plupart des gens dans un logement compact.

