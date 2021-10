Pouvez-vous obtenir la note maximale et rendre Winnie fière ?

Halloween n’est que dans quelques jours, et si vous n’avez pas passé tout le mois d’octobre à regarder le classique de Disney Hocus Pocus en boucle, alors je ne sais pas vraiment ce que vous avez fait. Hocus Pocus est plus qu’un film, c’est un rite de passage. C’est un mode de vie de saison effrayant. Tout dans le classique culte de Kenny Ortega, interprété par Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy, est la perfection automnale absolue. Ce qui est génial avec Hocus Pocus et pourquoi c’est devenu un classique d’Halloween si durable, c’est que rien de tout cela ne ressemble à un film condescendant pour enfants – il contient de la comédie, de l’horreur et une menace réelles à la pelle. Mais connaissez-vous bien Hocus Pocus et pouvez-vous obtenir la note maximale dans ce quiz approuvé par Winifred Sanderson ? !

Connaissez-vous vos Dennisons de vos Sanderson ? Vos Thackerys de vos Emilys? Connaissez-vous toutes les paroles de I Put A Spell On You et pouvez-vous réciter les sorts de Winnie, Sarah et Mary pendant votre sommeil ? Pouvez-vous me dire exactement où Sarah a caché sa queue de rat porte-bonheur emblématique ? Connaissez-vous vos Geais de vos Glaces, vos Allisons de vos Danis et vos Méduses de vos Satans ? À la veille de la Toussaint, lorsque la lune est ronde (ou quand vous le souhaitez), répondez à ce quiz Hocus Pocus et voyez si vous pouvez obtenir 17/17.

Rappelez-vous tous les moments emblématiques de Hocus Pocus sur Disney Plus ici :

