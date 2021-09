Pouvez-vous obtenir une mise à niveau gratuite de la fibre NBN ? Tout ce que nous savons sur les mises à niveau FTTP

Plus tôt en 2021, NBN Co a annoncé que plus d’un million de foyers australiens verraient leur service NBN mis à niveau gratuitement, leur donnant la possibilité d’accéder aux vitesses les plus rapides disponibles en Australie.

Cela ouvrirait ces foyers à un plus large éventail de plans NBN, y compris le niveau ultrarapide NBN 1000 (ou « internet gigabit ») ainsi que NBN 250, qui ne sont tous deux disponibles que sur certains types de connexion.

Pour ce faire, NBN Co dépense 3,5 milliards de dollars australiens pour mettre à niveau 1,1 million de locaux à travers le pays en FTTP (Fibre to the Premises) d’ici 2023 – une technologie qui n’implique pas de cuivre, seulement de la fibre.

Votre maison est-elle éligible pour la mise à niveau gratuite ?

Premièrement, tous les types de connexion ne sont pas éligibles pour la mise à niveau gratuite – les foyers FTTN (Fibre to the Node) sont prioritaires et constituent la majeure partie des candidats potentiels pour passer au FTTP.

Certains clients FTTC (Fibre to the Curb) peuvent également obtenir la mise à niveau, bien que NBN Co déclare que ces ménages “devront commander un plan basé sur des niveaux de vitesse de gros de 250/25 Mbps ou plus pour bénéficier d’une mise à niveau complète de la fibre”.

Pour le moment, il n’y a aucun moyen de vérifier l’éligibilité de votre adresse spécifique – NBN Co dit que cette fonctionnalité sera ajoutée à la fonction “vérifier votre adresse” sur la page d’accueil de l’entreprise d’ici novembre 2021.

Il est fort probable que votre compagnie de téléphone vous en informera dès qu’elle le fera, car il est dans son intérêt de vous faire souscrire à un plan plus rapide et plus cher.

Même si vous ne pouvez pas savoir avec certitude si vous obtiendrez la mise à niveau, vous pouvez au moins consulter la liste complète des banlieues que NBN Co a publiée pour voir si la vôtre en fait partie.

Nouvelle Galles du Sud

Annoncé en mai 2021 :

Alexandria, Albion Park, Austinmer, Balgownie, Bankstown, Barrack Heights, Barrack Point, Batemans Bay, Belmont, Bogangar, Byron Bay, Cabarita Beach, Camperdown, Charlestown, Claymore, Cordeaux Heights, Corlette, Davistown, Dubbo, East Albury, Erina, Erskineville, Ettalong Beach, Fairy Meadow, Fingal Bay, Forster, Gerringong, Glenfield Park, Glenmore Park, Gorokan, Horningsea, Hoxton Park, Hunters Hill, Huntleys Cove, Jerrabomberra, Kariong, Kellyville, Kincumber, Islington, Lake Illawarra, Maryville, Merewether Heights, Milton, Mount Annan, Mount Pleasant, Narellan, Nelson Bay, North Richmond, North Wollongong, Oak Flats, Old Bar, Prestons, Raymond Terrace, Salamander Bay, Seven Hills, Shoal Bay, Soldiers Point, St Georges Basin, Terrigal, Thirroul, Tuncurry, Tweed Heads, Ulladulla, Umina Beach, Warilla, Warners Bay, West Hoxton, Woodbine, Woolwich, Woonona, Worrigee, Woy Woy, Yattalunga.

Annoncé en février 2021 :

Bathurst, Campbelltown, Elderslie, Maitland, Narellan, New Lambton, Orange, Singleton, Tarro.

Annoncé en octobre 2020 :

Belmont North, Carramar, Castle Hill, Charlestown, Holsworthy, Liverpool, Toronto, Wetherill Park.

ACTE

Annoncé en mai 2021 :

Banks, Campbell, Conder, Dickson, Gordon, Hume, Lyneham, O’Connor, Reid, Turner.

Victoria

Annoncé en mai 2021 :

Aireys Inlet, Albert Park, Alfredton, Barwon Heads, Belmont, Berwick, Caroline Springs, Cowes, Craigieburn, Deer Park (empreinte supplémentaire), Delacombe, Derrimut, Echuca, Fairhaven, Geelong, Geelong West, Grovedale, Hampton Park, Hastings, Highton , Kalimna, Kangaroo Flat, Lakes Entrance, Leopold, Mernda, Mornington, Ocean Grove, Pakenham, Pearcedale, Rosebud, Sebastopol, Seymore, Somerville, Sunshine West, Tarneit, Torquay, Traralgon, Warrnambool, Waurn Ponds, West Wodonga, Wodonga.

Annoncé en février 2021 :

Berwick South, Cranbourne, Deer Park, zones supplémentaires de Narre Warren, Sydenham.

Annoncé en octobre 2020 :

Lyndhurst, Narre Warren.

Queensland

Annoncé en mai 2021 :

Alexandra Headland, Andergrove, Bargara, Bayview Heights, Beaconsfield, Bellara, Bentley Park, Blacks Beach, Brinsmead, Buderim, Bulimba, Burpengary, Burpengary East, Caboolture, Caboolture South, Cannonvale, Castaways Beach, Clifton Beach, Coolangatta, Coolum Beach, Cooroibah , Craiglie, Currimundi, Dolphin Heads, Earville, Edmonton, Eimeo, Forest Lake, Freshwater, Glenella, Griffin, Heathwood, Kawungan, Kewarra Beach, Lawnton, Meridan Plains, Monoora, Mooloolaba, Manunda, Marcoola, Marcus Beach, Maroochydore, Minyama, Mooroobool, Morayfield, Mount Coolum, Mount Pleasant, Mount Sheridan, Mountain Creek, Murrumba Downs, Newtown (4350), Noosa Heads, Noosaville, Ormeau, Pacific Paradise, Pacific Pines, Parrearra, Peregian Beach, Port Douglas, Proserpine, Redlynch, Rothwell , Seventeen Mile Rocks, Stratford, Sunrise Beach, Sunshine Beach, Tewantin, Trinity Beach, Twin Waters, Upper Coomera, Urraween, Victoria Point, Warana, White Rock, Woree.

Annoncé en février 2021 :

Albany Creek, Ashgrove, Bald Hills, Burleigh Heads, Ferny Hills, Robina, Townsville.

Annoncé en octobre 2020 :

Acacia Ridge, Browns Plains, Eight Mile Plains, Oxenford.

Australie du Sud

Annoncé en mai 2021 :

Andrews Farm, Ascot Park, Edwardstown, Exeter, Glanville, Grange, Largs Bay, Munno Park West, New Port, Port Adelaide, Seaton, Sémaphore, Tennyson, West Lakes, Woodville West.

Annoncé en février 2021 :

Elizabeth, Gepps Cross, Golden Grove, Salisbury.

Annoncé en octobre 2020 :

Osborne.

Australie occidentale

Annoncé en mai 2021 :

Ascot, Balcatta, Balga, Bayswater, Beaconsfield, Beckenham, Belmont, Bentley, Bicton, Cannington, City Beach, Cloverdale, Coogee, East Cannington, East Fremantle, Fremantle, Gosnells, Hamilton Hill, Highgate, Hilton, Huntingdale, Karawara, Karrinyup, Kewdale, Maylands, Midland, Morley, Mount Lawley, Nollamara, North Fremantle, North Perth, Osborne Park, Palmyra, Redcliffe, Riverton, Rivervale, Rossmoyne, Samson, Scarborough, Shelley, South Fremantle, Southern River, Spearwood, St James, Stirling , Tuart Hill, Waikiki, Waterford, Wembley Downs, Westminster, Yokine.

Annoncé en février 2021 :

Canning Vale, Girrawheen, Jandakot Sud, Kingsley, Wanneroo.

Annoncé en octobre 2020 :

Cannington, vue double.

Tasmanie

Annoncé en mai 2021 :

Camdale, Cooee, Devonport, Howrah, Legana, Ocean Vista, Park Grove, Paklands, Sandy Bay, Shorewell Park, Tranmere.

Territoire du Nord

Annoncé en mai 2021 :

Alice Springs, Araluen, Braitling, Ciccone, Desert Springs, East Side, Gillen, Ilpara, Larapinta, Ross, Sadadeen, The Gap.

Comparaison des forfaits NBN 1000