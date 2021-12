Pouvez-vous réellement trouver un réapprovisionnement de Noël PS5, Xbox Series X?

Image : Sony/Microsoft/Kotaku

Nous sommes depuis plus d’un an dans la neuvième génération de consoles, et c’est encore largement pénible d’en obtenir une. Peu importe où vous allez, qu’il s’agisse des sites Web officiels de Microsoft et de Sony ou de l’un des nombreux détaillants, la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S semblent constamment épuisées. À moins que vous ne soyez au courant des baisses de console à l’avance ou que vous soyez très chanceux, vous attendez probablement toujours pour obtenir le vôtre. C’est grâce à une myriade de facteurs, notamment la pénurie mondiale de puces.

Lire la suite: Le président Biden veut «examiner» la cause de la PS5 et des pénuries de cartes graphiques

Selon Pat Gelsinger, PDG d’Intel, la pénurie actuelle de semi-conducteurs devrait se prolonger jusqu’en 2023, ce qui signifie que mettre la main sur une console de nouvelle génération (quand l’appelons-nous « actuelle génération ? ») est toujours une question de chance et de diligence. La pénurie, causée en partie par des pièces qui coûtent aussi peu qu’un dollar, a mis à rude épreuve la chaîne d’approvisionnement, créant des effets négatifs sur la production de tout ce qui contient un ordinateur. La rareté des semi-conducteurs a également incité un marché pas tout à fait nouveau à gonfler sous la forme de scalpers, qui auraient réalisé quelque 104 millions de dollars de bénéfices rien qu’en août dernier, selon Micheal Driscoll, responsable associé principal des produits de données chez la société de crédit à la consommation Avant.

Ensuite, bien sûr, il y a les robots et la pandémie sans fin, qui ajoutent une autre couche de frustration.

Cela ne veut pas dire qu’il est totalement impossible d’en obtenir un. En fait, je suis sorti de mon GameStop local à New York avec une PS5, le jour de Thanksgiving, rien de moins ! Dès le lendemain, les dieux du jeu ont eu la gentillesse de me bénir avec une Xbox Series S. C’est faisable, bien que difficile, et bien que les choses s’annoncent mieux que l’année dernière, 2021 s’est toujours avéré difficile pour mettre la main sur ces boîtes brillantes.

Cela signifie-t-il que je ne peux pas obtenir de PS5 ?

Le paysage était meilleur cette année, Microsoft et Sony réapprovisionnant régulièrement leurs consoles. Cela n’avait pas beaucoup d’importance car, au moment où le stock était reconstitué, les bots récupéraient tout l’inventaire disponible. La réponse est donc « ça dépend », en particulier de votre patience. Chez Kotaku, nous avons un guide complet sur la façon de mettre la main sur un, qui indique à quel point le processus est encore compliqué et frustrant. Vraiment, cela ne devrait pas être si difficile, mais les bots et la pénurie de semi-conducteurs et la nouvelle que Sony a réduit la production de consoles d’un million d’unités compliqueront probablement les choses.

Est-ce la même chose pour les deux consoles Xbox ?

Tu sais, c’est bizarre. Le monstre le plus puissant qu’est la Xbox Series X est presque toujours épuisé. Mais sa petite sœur, la Xbox Series S, est disponible chez divers détaillants. D’Amazon à Best Buy en passant par Target, vous pouvez théoriquement entrer et sortir d’un magasin avec le joli système blanc en main en ce moment. La plus grosse qui ressemble à une boîte à chaussures ? Ouais, pas tellement. Microsoft n’a pas annoncé son intention de réduire la production de consoles comme Sony, donc trouver l’une ou l’autre des consoles Xbox de nouvelle génération a été un peu plus facile cette année. Pourtant, vous aviez aussi des bots et la pénurie de puces à affronter ici, donc c’était tout de même un défi. Et le directeur de Xbox, Phil Spencer, s’attend à ce que les pénuries se poursuivent l’année prochaine, ce qui n’augure rien de bon pour l’année à venir.

Alors, comment diable avez-vous pu les attraper tous les deux ?

Comme disait ma grand-mère : « Dieu répond à ceux qui prient le plus fort. Et j’ai prié assez fort pendant une année entière ! Blague à part, j’étais juste patient. Je suis trop paresseux pour suivre religieusement les réapprovisionnements et trop indifférent pour combattre les bots pour les consoles de jeux. Mais étant donné que mon travail consiste à suivre le rythme de l’industrie, je suis au moins suffisamment à l’écoute pour savoir quand et où l’un ou l’autre verra le réapprovisionnement des stocks.

Ainsi, après avoir passé la journée avec mon partenaire à nous promener dans Manhattan pour le défilé du jour de Thanksgiving de Macy – c’était nul, ne demandez pas – nous sommes tombés par hasard sur une ligne en croissance rapide à l’extérieur de notre GameStop local. La file d’attente, composée d’environ 20 personnes et comptant, nous a incités à nous y tenir, en espérant que nous aurons de la chance et que nous repartirons avec une PlayStation 5 ou une Xbox Series X. Ce GameStop a obtenu 22 PS5, les limitant à un par groupe . Nous étions 21e dans la ligne. Si nous avions décidé de rentrer à pied à la place, je n’en aurais pas eu un.

J’ai également essayé d’obtenir une Xbox Series X, mais GameStop a imposé des offres groupées coûteuses aux clients, la PS5 faisant courir mon portefeuille à plus de 800 $ au total. Le pack Xbox Series X était à peu près au même prix, donc il n’y avait aucun moyen que j’obtienne les deux ; Je ne gagne pas autant d’argent, et il s’est vendu ce soir-là de toute façon. J’y suis retourné le lendemain, cependant, avec une PlayStation 4 prête à l’échange. À ma grande surprise, le GameStop local avait quelques consoles Xbox Series S en stock. Je me suis donc débarrassé de ma PlayStation 4 et je suis sorti avec une Xbox Series S, en payant seulement 42 $ pour une deuxième manette DualSense afin que mon partenaire puisse jouer avec moi, et c’était tout ! Le reste appartient à l’histoire, inscrite dans les annales de ce fil Twitter.

Lire la suite: Les démocrates annoncent un projet de loi visant à empêcher les robots d’acheter toutes vos consoles et cartes graphiques

Alors oui, 2021 a été à peu près nul pour tous ceux qui espèrent obtenir une PlayStation 5 ou une Xbox Series X/S, sauf pour moi, je suppose. La patience est une vertu, comme on dit. Pourtant, 2022 semble s’améliorer pour les achats des consommateurs, les démocrates ayant réintroduit un projet de loi visant à empêcher les robots de tout acheter. Nous verrons comment cela se passe, surtout lorsqu’il y a moins de PS5 produites et la pénurie actuelle de semi-conducteurs. Pour être honnête, je ne retiendrais pas mon souffle aussi longtemps.