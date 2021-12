Pouvez-vous rejouer les missions de campagne dans Halo Infinite sur Xbox, PC ?

Capture d’écran : 343 industries

L’une des joies de Halo est sa rejouabilité. Demandez à n’importe quel passionné et vous obtiendrez une histoire sur la reprise sans fin de « The Library » dans Halo: Combat Evolved, ou sur la relecture de « Delta Halo » de Halo 2 pour sortir des limites et explorer cette chaîne de montagnes étrangement canadienne. Malheureusement, au moins au lancement, vous ne pouvez rien faire de tout cela dans Halo Infinite.

Halo Infinite, sorti mercredi sur Xbox et PC, est le septième jeu Halo principal et le premier en six ans depuis Halo 5: Guardians en 2015. C’est aussi le premier qui va à l’encontre d’un design linéaire, le gros du jeu se déroulant dans une zone largement ouverte que vous pouvez explorer à votre guise. Il n’y a pas d’écran de sélection de mission, dans un autre écart par rapport à la tradition de la série, et aucun moyen apparent de rejouer l’une des missions de la campagne (qui sont pour la plupart passionnantes, je le note).

Un représentant de Microsoft, l’éditeur du jeu, a confirmé dans une déclaration à Polygon que vous ne pouvez en fait pas rejouer les missions de campagne dans Halo Infinite :

L’après-match vous donne la possibilité de continuer à explorer l’environnement plus large, mais pour des missions comme les deux premières, où vous n’êtes pas encore sur le ring, vous ne pouvez pas rejouer à partir du même fichier de sauvegarde. Vous seriez en mesure d’obtenir tous les FOB, cibles, [and] les journaux audio, mais les missions de l’histoire principale ne se répéteraient pas.

Au départ, alors que je jouais à la campagne la semaine dernière, je pensais que c’était une bizarrerie de la version mise à la disposition des critiques, qui était totalement différente de la partie multijoueur actuellement disponible et gratuite. Lorsque j’avais posé la question à ce sujet à l’époque, un représentant de Microsoft m’a seulement dit qu’il étudiait la question.

La campagne de Halo Infinite regorge de scènes et de décors impressionnants et, oui, de rebondissements. Mais la raison pour laquelle tant de moments clés des jeux Halo originaux – la révélation du Déluge, la scène dans laquelle Chief laisse Cortana derrière, le moment où Gravemind trahit Chief et l’Arbiter – collent comme de la colle, au moins en partie, parce que vous peut facilement les rechaper encore et encore. Des souvenirs renforcés, et tout ça. Sans une option pour rejouer rapidement les missions de Halo Infinite, ils pourraient ne pas atteindre la même endurance que les plus grands succès.

Il y a aussi la question des crânes, les modificateurs de gameplay rendent généralement les situations plus difficiles mais ajoutent parfois juste des hijinks pour le plaisir. (Celui qui double la taille des explosions est toujours un de mes préférés.) Les crânes sont définitivement dans Halo Infinite. Mais, malgré le fait d’avoir joué toute la campagne et d’avoir exploré une bonne partie de la zone ouverte, je n’en ai trouvé aucun. Vous pouvez jongler avec quatre fichiers de sauvegarde par compte dans Halo Infinite ; un représentant a déclaré qu’ils étaient « assez certains » que les crânes se déverrouillaient à l’échelle du compte et qu’ils pouvaient être appliqués à l’un des quatre fichiers de sauvegarde associés à votre compte.

Comme la plupart des jeux open-world et open-ish, Halo Infinite regorge d’objets de collection. Une fois les missions de campagne terminées, vous pouvez explorer librement la majeure partie de la carte pour éponger les journaux audio, les cœurs spartiates ou tout ce que vous avez manqué. Mais les deux premières missions du jeu sont totalement inaccessibles depuis le monde principal du jeu. Une fois ces missions terminées, vous ne pourrez plus retourner dans les zones dans lesquelles elles sont configurées pour rechercher des objets que vous avez peut-être manqués.

On ne sait pas pourquoi Halo Infinite est conçu comme tel, ni si 343 Industries ajoutera ou non la possibilité de rejouer des missions à l’avenir, soit via un menu de sélection de niveau, soit via une option directement sur la carte du monde. Microsoft n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Kotaku.