Pouvez-vous remplacer la batterie de la manette PS4 ?

Meilleure réponse: Oui. Vous pouvez remplacer la batterie interne d’un contrôleur DualShock 4, mais comme cela n’est pas prévu, cela annulera votre garantie et c’est plus délicat que de remplacer une batterie normale.

La batterie DualShock 4 est-elle destinée à être remplacée ?

Non. Contrairement aux contrôleurs Xbox de Microsoft, le DualShock 4 possède une batterie interne que vous n’êtes pas censé remplacer. Au lieu de cela, l’alternative de Sony à l’échange constant de batteries consiste simplement à charger votre contrôleur sur votre console (ou une station de charge) via un câble micro-USB.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne peut pas être remplacé du tout. Tant que vous achetez la bonne batterie et que vous savez ce que vous faites, vous pouvez démonter votre manette et la remplacer. Cela annulera la garantie, vous ne pourrez donc pas la renvoyer à Sony si vous rencontrez des problèmes, mais c’est l’option faites-le vous-même pour ceux qui le souhaitent.

Quel type de batterie prend une manette DualShock 4 ?

Le contrôleur DualShock 4 utilise une batterie interne de 1 000 mAh (milliampères/milliampères heures), mais vous pouvez la remplacer par des batteries plus puissantes comme 1 300 mAh ou 2 000 mAh. Ces types de piles sont plus similaires à ce que vous trouveriez dans un smartphone qu’à votre AA moyen que vous pouvez récupérer à la caisse pendant que vous faites vos courses. N’utilisez pas moins de 800 mAh car cela pourrait se dégrader plus rapidement et endommager le contrôleur.

Vous devez également faire attention au type de batterie que vous achetez car elle peut ne pas se connecter correctement à votre DualShock 4 selon son modèle. Les nouveaux modèles DualShock 4 fabriqués en 2016 ou plus tard ont des connecteurs de batterie différents de ceux fabriqués en 2015 ou avant.

Comment savoir quel modèle j’ai ?

L’arrière de votre manette doit comporter un autocollant répertoriant son code-barres ainsi que d’autres informations. Près du coin supérieur gauche de cet autocollant, vous devriez voir « MODÈLE », puis un code à trait d’union de 7 ou 8 lettres. Il s’agit de votre numéro de modèle. Le numéro de modèle sur mon contrôleur indique “MODÈLE CUH-ZCT2U” et il a été fabriqué après 2016.

Les numéros de modèle 2015 ou antérieurs incluent : CUH-ZCT1E, CUH-ZCT1H, CUH-ZCT1H/B, CUH-ZCT1H/R ou CUH-ZCT1U

Les numéros de modèle 2016 et ultérieurs incluent : CUH-ZCT2 et CUH-ZCT2U.

Pour rendre les choses encore plus faciles : les modèles plus anciens portent le numéro 1. Les modèles plus récents portent le numéro 2.

Que faire si ma manette ne tient pas la charge ?

Si votre manette PS4 ne se charge pas, ce n’est peut-être pas la batterie. Essayez d’utiliser un autre câble micro-USB et d’utiliser une bombe d’air comprimé pour nettoyer d’abord le port de charge. Il est possible que le câble ne fonctionne plus ou qu’il y ait de la poussière dans le port de charge qui l’empêche de se charger correctement.

