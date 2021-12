Pouvez-vous repérer ces lynx roux photographiés dans la forêt du Wisconsin

Le ministère des Ressources naturelles du Wisconsin a partagé samedi une image montrant deux lynx roux camouflés dans un paysage hivernal, et a demandé à ses abonnés Facebook :

« Il y a deux lynx roux dans cet instantané du comté de Lincoln ! Pouvez-vous trouver les deux ? »

Ce n’est probablement pas tant une question de savoir si les téléspectateurs apercevront les deux lynx, mais combien de temps cela leur prendra. (Un lynx roux est clairement plus visible que l’autre.)

Les deux images du haut – la même image dans des tailles différentes – montrent à quel point ces prédateurs se fondent dans leur environnement et à quel point leur pelage devient épais à mesure que l’hiver s’installe.

L’image du bas fournit la réponse, avec les deux animaux encerclés.

Le WDNR a écrit sur Facebook : « Les lynx roux sont des chasseurs rusés, et avec de petites proies, ils attendront immobiles puis bondissent. Les lynx roux chassent les petits mammifères, comme les lapins à queue blanche et les lièvres d’Amérique, ainsi que les oiseaux et même les reptiles.

L’image a été publiée en tant que promotion du programme Snapshot Wisconsin, qui permet aux écoles et au public de participer à la recherche en hébergeant des caméras de surveillance qui aident l’État à surveiller l’activité de la faune.