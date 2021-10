Pouvez-vous repérer (et identifier) ​​la créature venimeuse ?

Le ministère des Ressources naturelles de Géorgie a partagé lundi une image de l’une des « créatures » venimeuses de l’État et a demandé aux abonnés de Facebook s’ils pouvaient repérer l’animal.

« Points bonus si vous pouvez identifier correctement l’espèce », a déclaré le DNR, fournissant cet indice :

« En Géorgie, on les trouve au sud de la Fall Line dans la plaine côtière. Ils sont connus pour atteindre 78 pouces (6,5 pieds), et il y a des rapports non fondés selon lesquels ils atteignent un peu plus de 8 pieds. »

La publication a généré plus de 300 commentaires. De nombreux abonnés ont fourni la bonne réponse avec des commentaires ou des conseils supplémentaires, tels que « Surveillez vos pas » lors d’une randonnée dans les bois de Géorgie.

Le MRN a fourni la réponse au-dessus de la section des commentaires. CLIQUEZ ICI pour voir la réponse.