Pouvez-vous repérer le serpent à sonnettes dans la cour de l’homme en Arizona ?

Une entreprise qui capture et relocalise des serpents à sonnette découverts sur des propriétés publiques et privées a récemment interrogé ses abonnés Facebook en publiant l’image d’accompagnement et en demandant :

« Le serpent à sonnettes Diamondback de l’Ouest a récemment été repéré dans une arrière-cour par Dave. Le voir ? »

Alors que beaucoup pourraient apercevoir le serpent à sonnette après une brève inspection, l’image révèle à quel point les serpents à sonnette sont habiles à se fondre dans leur environnement.

L’image a été publiée sur Facebook par Rattlesnake Solutions, qui opère à Phoenix et Tucson. La société est agréée par l’Arizona Game and Fish Department et affirme que les serpents ne sont pas blessés lors de la capture ou de la relocalisation.

AUSSI SUR FTW OUTDOORS: plaidoyer public lancé après la capture d’un poisson rouge d’une taille effrayante

Beaucoup dans la section commentaires ont correctement décrit l’emplacement du reptile venimeux dans l’image.

Pour ceux qui se demandent si leurs suppositions sont correctes, le serpent est encerclé dans l’image publiée ci-dessous.

–Images avec l’aimable autorisation de Rattlesnake Solutions