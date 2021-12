Pouvez-vous rincer les tampons biodégradables ?

Réfléchissez avant de rincer (Photo : .)

Le fait de jeter les tampons standard dans les toilettes peut provoquer des blocages de plomberie pouvant entraîner un refoulement des eaux usées et d’autres dangers.

Mais qu’en est-il des tampons à base de plantes biodégradables qui se décomposent généralement en composants naturels ?

Nous pourrions supposer que ce serait bien pour nos cours d’eau car les matériaux se décomposent de toute façon. Alors pouvons-nous les rincer?

« Non, nous ne devrions pas », explique le Dr Olivia Ahn, fondatrice de la marque de serviettes hygiéniques Planera. « Un tampon biodégradable n’est pas conçu pour être rincé et il bloquera toujours un tuyau. »

Elle ajoute : « Un produit rinçable – conformément aux « Directives de chasse d’eau » du Royaume-Uni – devrait se décomposer et passer un tamis de 5,6 mm en 6 heures. Un produit biodégradable n’est pas nécessairement dispersible dans l’eau.’

En fait, Olivia dit qu’il n’y a actuellement aucun tampon dans le monde qui soit « certifié rinçable ».

Quelle est la norme britannique « Fine to Flush » ?

« Fine to Flush » fait référence à la nouvelle norme officielle identifiant les lingettes humides pouvant être jetées dans les toilettes en toute sécurité.

Selon Water.org : « Bien qu’il y ait eu une augmentation du nombre de produits étiquetés « Ne pas rincer », il existe de nombreuses lingettes sur le marché étiquetées « rinçables » qui ne se décomposent pas rapidement lorsqu’elles pénètrent dans le système d’égout, et qui pas passer les tests rigoureux qui répondent à la norme pour recevoir le symbole « Fine to Flush ».

« L’étiquetage de ces produits peut semer la confusion chez les consommateurs, augmentant le problème des blocages d’égouts ».

Même les tampons étiquetés comme entièrement biodégradables ne doivent pas être jetés dans les toilettes.

Leah et Nikki, fondatrices de la marque d’entretien du cycle biologique Ohne, s’accordent à dire que bien que leurs tampons soient 100 % biodégradables, il n’est jamais conseillé de les rincer – ou de tout autre type de tampon – dans les toilettes.

Ils disent : » Biodégradables ou non, la plupart des systèmes d’évacuation d’eau ne sont tout simplement pas conçus pour gérer les tampons, qui peuvent s’accumuler avec le temps et conduire à des drains bouchés.

« La meilleure pratique consiste à envelopper votre tampon avec un peu de papier toilette et à le jeter à la poubelle.

« Et si vous avez un composteur à la maison, vous pouvez y mettre vos serviettes et tampons biodégradables. »

Bien qu’il n’y ait pas de tampons jetables actuellement dans la chasse d’eau, il existe des versions de serviettes hygiéniques qui ont passé la norme « fin pour rincer », comme celles fabriquées par Planera.

La fondatrice Olivia et son équipe ont effectué des recherches approfondies pour rendre cela possible et elle souligne que, bien que certains produits prétendent être biodégradables, seule une petite partie d’entre eux le sont en réalité.

C’est quelque chose qu’elle a appris de première main.

« Nous avons commencé avec un produit biodégradable non rinçable, mais nous avons découvert qu’il n’aurait jamais le bon environnement pour se biodégrader », ajoute-t-elle.

«Même si nous rendions l’ensemble du produit biodégradable, il serait toujours incinéré en libérant des fumées toxiques, coincé dans les voies navigables bloquant les tuyaux ou dans une décharge pendant des siècles car il ne serait pas dans le bon environnement pour se biodégrader.

« C’est à ce moment-là que nous avons pivoté et que nous sommes devenus le premier tampon biodégradable au monde, car nous pouvions garantir que le produit se décomposerait dans les égouts – pour finalement retourner dans l’environnement en tant qu’engrais. »

Comment fonctionnent les produits sanitaires biodégradables et jetables ?

« « biodégradable » signifie que le produit se décomposerait en présence de bactéries aérobies et anaérobies [both in presence and absence of oxygen]’, dit Olivia.

« Par conséquent, le pourcentage de matériaux biodégradables est important – certains produits se disent biodégradables car une partie des matériaux est biodégradable.

« Ce terme peut toujours être trompeur, car les conditions requises pour se biodégrader sont essentielles – donc même si les matériaux sont biodégradables, ils peuvent être permanents en raison de leur destination. »

Olivia dit que c’est la différence entre les produits certifiés jetables, compostables à la maison et compostables industriels.

« La chasse d’eau certifiée garantit la biodégradation lorsqu’elle est jetée dans les toilettes », ajoute-t-elle.

« Le compostage domestique signifie que les produits peuvent se dégrader dans un compost domestique et le compostage industriel nécessite des conditions contrôlées spécifiques dans un composteur industriel pour se dégrader ».

