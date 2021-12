Pouvez-vous sauver Garrus, Thane ?

Capture d’écran : EA

Aujourd’hui, l’éditeur EA a publié son rapport annuel « Year in Gaming », qui détaille le comportement des joueurs de son portefeuille de jeux. La plupart des données sont reléguées aux domaines des jeux de sport, d’Apex Legends et des Sims 4, mais il existe également des informations intéressantes pour les fans de Mass Effect, en particulier les taux de survie des membres de l’équipe dans la tristement célèbre « mission suicide » de Mass Effect 2. . » Les chiffres sont, pour n’accuser aucun d’entre vous de comportement douteux, étrangement élevés.

Mass Effect a connu une résurgence plus tôt cette année, lorsque EA a publié l’édition légendaire de Mass Effect développée par BioWare, un remasterisateur compilé des trois premiers jeux de la trilogie originale plus tous les DLC associés (enfin, à l’exception d’un retardataire). Tout au long de l’année, BioWare a publié des infographies détaillant la façon dont les joueurs jouent au jeu, mettant en lumière des révélations à la fois choquantes (certains joueurs ne recrutent jamais Garrus) et pas si choquantes (tout le monde fait essentiellement les mêmes choix généraux).

Les données sur la mission finale de Mass Effect 2, cependant, font quelque peu sourciller. À des moments clés de la mission, vous devez décider à qui vous assignerez certaines tâches dans votre groupe : par exemple, qui couvrira vos arrières ou qui maintiendra une barrière de magie spatiale pour vous protéger d’un horde de criquets interstellaires. Selon qui vous assignez pour accomplir des tâches spécifiques et selon qu’ils vous aiment ou non, un statut obtenu en accomplissant une quête secondaire facultative spécifique au personnage, les membres du groupe ont plus de chances de survivre.

Dans Mass Effect Legendary Edition, voici comment la survie se répartit dans toute l’équipe, une programmation qui comprend la liste originale des 10 compagnons ainsi que les deux membres qui ont été ajoutés via du contenu téléchargeable :

Garrus (98 pour cent)Grunt (97 pour cent)Jacob (97 pour cent)Miranda (97 pour cent)Légion (95 pour cent)Kasumi (95 pour cent)Thane (94 pour cent)Samara (94 pour cent)Jack (93 pour cent)Zaeed (93 pour cent) Tali (93%)Mordin (90%, pauvre Mordin, dernier dans les statistiques mais au moins, genre, cinquième dans nos cœurs)

Ouais. Neuf joueurs sur dix ont réussi la dernière mission de Mass Effect 2 avec tout le monde en vie. Dans une mission qui fonctionne par conception pour vous faire perdre certains membres du groupe, une mission qui ressemble tellement à un labyrinthe dans ses résultats possibles que vous avez essentiellement besoin d’un organigramme byzantin pour naviguer correctement dans chaque décision clé.

Bien sûr, il y a des explications très logiques sur la façon dont tout le monde a réussi à s’en sortir avec une équipe complète. Mass Effect 2 a presque dix ans à ce stade. Ce n’est pas un effort d’imagination de penser que les joueurs connaissent maintenant le jeu de fond en comble. Mass Effect Legendary Edition vous permet également de jongler avec plusieurs fichiers de sauvegarde. Les joueurs pourraient très facilement se frayer un chemin vers un résultat acceptable ici. Et, encore une fois : cet organigramme.

Les données d’EA sont un peu floues pour détailler sa méthodologie, il n’est donc pas clair si ces 90 pour cent couvrent ceux qui ont pu déployer une sorte d’entreprise amusante. Les représentants d’EA n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Suis-je juste salé parce que je ne peux pas pour la vie me sembler finir Mass Effect 2 avec mon équipe intacte? Pffft, bien sûr que non.

Il s’agit de l’original, non légendaire Mass Effect 2. Capture d’écran : EA / Kotaku

OK, bien, bien, tu m’as attrapé.

J’espère toujours sortir tout le monde vivant un jour. Pour ce que ça vaut, dans Mass Effect Legendary Edition, j’ai été assis sur un fichier de sauvegarde posté juste avant la « Mission Suicide » pendant, oh, deux mois. Et si je merdais encore ?! Je veux Garrus et Tali dans ma soirée Mass Effect 3 ! Oui, je pourrais simplement me référer à l’organigramme susmentionné, mais c’est aussi la première fois que je joue à travers la trilogie d’un seul coup, donc j’ai l’impression que c’est mal d’avoir une telle ressource à portée de main. C’est clairement du matériel de deuxième et troisième playthrough.

Quiconque aime se pencher sur les données devrait consulter le rapport d’EA dans son intégralité, car il contient des éléments fascinants à tous les niveaux. Ne vous attendez pas à voir quoi que ce soit de Battlefield 2042 de novembre, notamment l’une des versions les plus turbulentes de l’année. Dans une déclaration fournie à Kotaku expliquant l’omission, un représentant d’EA a déclaré que l’éditeur prévoyait d’inclure le jeu de tir multijoueur dans la rafle de l’année prochaine, lorsque les joueurs auront eu une année entière pour y jouer.