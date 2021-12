Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les personnes qui vivent en dehors des États-Unis sont souvent jalouses du fait que le pays ait le premier accès aux nouvelles technologies et services. Amazon Alexa est un excellent exemple – jeu de mots – ayant initialement été lancé en exclusivité américaine en 2014. L’assistant vocal est désormais disponible dans plus de 40 pays, mais pour certaines personnes, la jalousie demeure. Si vous êtes dans ce camp, pouvez-vous utiliser Alexa dans les pays non pris en charge ?

Oui, Alexa peut fonctionner dans les pays non pris en charge, mais uniquement dans des circonstances restreintes. Vous aurez besoin d’une version internationale de l’Echo Dot, de l’Echo de deuxième génération ou de l’Echo Plus de première génération, et ce haut-parleur doit également être compatible avec les normes d’alimentation locales. Vous aurez besoin de l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad, ce qui peut signifier falsifier l’emplacement de votre app store pour la télécharger. Même si vous pouvez faire fonctionner un haut-parleur Alexa, certaines fonctions seront interdites.

Pouvez-vous utiliser Alexa dans les pays non pris en charge ?

Oui, mais Amazon a érigé tellement de barrières que cela n’en vaut peut-être pas la peine. Pour commencer, vous aurez besoin d’une version internationale de l’Echo Dot, de l’Echo de deuxième génération ou de l’Echo Plus de première génération. Il devrait être possible d’en retrouver un ou plusieurs sur Amazon, mais il est probable que vous commandiez dans les vitrines américaines, britanniques ou allemandes de l’entreprise et que vous payiez assez cher les frais d’expédition.

Vous voudrez également télécharger l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad. Vous pouvez terminer la configuration de l’appareil via alexa.amazon.com, mais l’application est requise pour un contrôle total sur les paramètres et les routines. Si l’application n’est pas disponible dans votre région, vous devrez modifier temporairement les paramètres de localisation et/ou de facturation pour le Google Play Store (Android) ou l’Apple App Store (iPhone et iPad). Soyez averti que cela pourrait ne pas être pratique, car cela peut, par exemple, faire des ravages sur tous les abonnements à des applications que vous avez en cours.

Certaines fonctionnalités d’Alexa sont carrément bloquées sur les modèles Echo internationaux. Ceux-ci incluent les achats et de nombreuses informations locales, telles que les actualités, le trafic et les entreprises. Certaines compétences Alexa ne fonctionneront pas, parmi lesquelles des services comme Audible, iHeartRadio et Pandora.

Cependant, dans de nombreuses régions, vous pouvez utiliser Spotify, TuneIn Radio et/ou Amazon Music Unlimited. Les fonctions de maison intelligente sont incontournables, tout comme les calendriers, les minuteries, les alarmes, la météo et les listes de tâches/d’achats. Vous pouvez obtenir des points de presse tant que vous ne vous souciez pas qu’ils soient spécifiques à une région.

Consultez les pages produits des haut-parleurs Echo internationaux pour voir quelles restrictions s’appliquent dans votre pays. N’oubliez pas non plus que les mannequins internationaux ne parlent que l’anglais, l’allemand ou l’espagnol, vous devez donc parler couramment l’un des trois.

Quels pays prennent officiellement en charge Alexa ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Si Alexa est officiellement pris en charge dans votre pays, il n’est pas nécessaire de passer par les cerceaux mentionnés précédemment. Voici une liste des régions prises en charge, dans l’ordre dans lequel elles ont été ajoutées :

États-Unis Royaume-Uni Autriche Allemagne Inde Japon Canada Belgique Bolivie Bulgarie Chili Colombie Costa Rica Chypre République tchèque Équateur El Salvador Estonie Finlande Grèce Hongrie Islande Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Panama Pérou Pologne Portugal Slovaquie Suède Uruguay Irlande Australie Nouvelle-Zélande France Italie Espagne Mexique Brésil

