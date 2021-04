Pouvez-vous utiliser des contrôleurs tiers avec l’Oculus Quest 2?

Meilleure réponse: Oui, mais ce n’est probablement pas ce que vous pensez. Il n’y a pas d’alternative tierce à l’Oculus Touch, mais vous pouvez connecter n’importe quelle manette de jeu Bluetooth à une manette Oculus Quest 2 pour jouer aux jeux traditionnels.

Alternatives au contrôleur Oculus Quest 2

Facebook livre l’Oculus Quest 2 avec des contrôleurs Oculus Touch de 3e génération qui ne fonctionnent qu’avec l’Oculus Quest 2. Les contrôleurs Oculus Touch précédents ne peuvent pas être associés à un Quest 2, et il n’y a pas d’alternative de contrôleur de mouvement pour les casques Oculus. Si vous trouvez les manettes Oculus Touch de 3e génération inconfortables ou si vous voulez simplement une meilleure prise en main, les meilleures sangles de main pour Oculus Quest 2 vous aideront à le maintenir en place, vous offriront une meilleure prise en main et les rendront encore plus ergonomiques qu’auparavant.

Selon la façon dont vous l’utilisez, plusieurs types d’alternatives au contrôleur Oculus Quest 2 peuvent être utilisés, y compris des manettes de jeu, des claviers et même des souris populaires. Tout accessoire que vous utilisez devra prendre en charge Bluetooth 3.0 ou supérieur pour être couplé avec un Oculus Quest 2, et il est probable que vous ayez déjà quelques manettes de jeu, claviers ou souris autour de votre maison qui prendront en charge le couplage avec un Quest 2.

Mes contrôleurs préférés personnels à utiliser sur un Quest 2 sont soit un contrôleur Xbox Core ou un contrôleur PlayStation 5, qui se couplent sans effort avec le Quest 2 et fonctionnent pour un ensemble spécifique de jeux prenant en charge les contrôleurs de manette de jeu traditionnels. Si vous n’en avez pas déjà un, les meilleurs contrôleurs Bluetooth pour Android fonctionneront tous car, si vous ne le saviez pas auparavant, l’Oculus Quest 2 est en fait alimenté par le système d’exploitation Android.

L’un des meilleurs claviers Bluetooth ou les meilleures souris Bluetooth prenant en charge Bluetooth 3.0 et plus se marieront très bien avec votre Quest 2 et peuvent considérablement améliorer votre expérience de travail à domicile en fournissant un bureau virtuel massif à utiliser, ou simplement en naviguant sur le Web. la quête 2 plus facile.

Que pouvez-vous faire avec un contrôleur Bluetooth?

Source: Nick Sutrich / Android Central

La grande majorité des expériences Quest 2 sont conçues avec les contrôleurs Oculus Touch à l’esprit. Certains ont même un support de suivi des mains. Malheureusement, si vous recherchez une liste massive de jeux à jouer avec votre manette de jeu, vous constaterez que la liste est pratiquement inexistante. Certains jeux classiques sont disponibles sur le Quest 2 avec l’utilisation d’un émulateur, mais vous devrez installer SideQuest sur votre Oculus Quest 2 pour accéder à beaucoup d’entre eux.

Si vous avez un PC suffisamment puissant pour prendre en charge les expériences de réalité virtuelle, la liste des choses pour lesquelles vous pouvez utiliser une manette de jeu est beaucoup plus longue. Des applications comme Virtual Desktop créeront un écran virtuel massif à utiliser sur l’écran de votre Quest 2 et vous permettront de jouer à des jeux PC traditionnels ou même à des jeux VR conçus pour des expériences de manette de jeu assis. Voici une courte liste de quelques expériences de RV assis particulièrement excellentes qui peuvent être jouées avec une manette de jeu:

Comment coupler votre manette Bluetooth avec Oculus Quest 2

Le couplage d’un contrôleur, d’un clavier ou d’une souris à un Oculus Quest 2 peut être effectué via le casque lui-même ou via l’application Oculus sur votre téléphone ou votre tablette. Si vous associez directement une manette Bluetooth à votre Oculus Quest 2, voici quelques étapes rapides que vous pouvez suivre:

Mettez l’Oculus Quest 2 sur votre tête et appuyez sur le bouton Oculus sur le contrôleur Oculus Touch droit. Sélectionnez le bouton Paramètres, situé sur le côté droit du menu Universal Home. Sélectionner Fonctionnalités expérimentales dans le menu de gauche. Faites défiler jusqu’à l’option de couplage Bluetooth et sélectionnez le bouton de paire.



Allumez votre manette et le mettre en mode appairage. Sélectionner jumeler un nouvel appareil dans le menu qui apparaît sur l’écran de votre Quest 2.

Sélectionnez votre manette dans le menu des appareils disponibles.

Si vous préférez utiliser l’application Oculus sur votre smartphone pour coupler votre manette de jeu avec la Quest 2, voici comment procéder:

Assurez-vous que votre Oculus Quest 2 est allumé, puis ouvrez l’application Oculus sur votre téléphone. Sélectionnez le bouton Paramètres, situé sur le côté droit de la barre de navigation en bas de l’application. En haut de la liste, sélectionnez votre casque Oculus Quest 2 pour s’y connecter. Dans le menu déroulant, sélectionner les contrôleurs.



Sélectionner associer de nouveaux contrôleurs à partir de l’écran suivant. Sélectionner paire de manette de jeu à partir de l’écran suivant. Allumez votre manette et le mettre en mode appairage.

Sélectionnez votre manette dans le menu des appareils disponibles dans l’application Oculus.

Avec l’une de ces méthodes, vous pouvez confirmer que votre contrôleur a été ajouté en vérifiant sous la section contrôleurs de l’application Oculus. Cela listera tous les contrôleurs que vous avez couplés avec votre Oculus Quest 2 et vous donnera la possibilité de les déconnecter si nécessaire.

Ajouter votre canapé en VR

Source: Nick Sutrich / Android Central

Bien que cela semble un peu idiot au début, Oculus a mis à jour la quête 2 avec la possibilité de reconnaître où se trouve votre canapé dans votre chambre. L’astuce est que, bien qu’il puisse reconnaître automatiquement le canapé, vous devrez d’abord définir manuellement l’espace de votre canapé. Cela facilite le basculement entre la réalité virtuelle à l’échelle de la pièce – où vous définissez un espace dans la pièce dans lequel vous pouvez vous promener – et une expérience assise, probablement mieux trouvée sur votre canapé. Si vous recherchez une excellente expérience de manette de jeu assis, l’ajout de votre canapé est le moyen le plus simple de permuter entre les deux types d’expériences de réalité virtuelle.

Mettez l’Oculus Quest 2 sur votre tête et appuyez sur le bouton Oculus sur le contrôleur Oculus Touch droit. Sélectionnez le bouton Paramètres, situé sur le côté droit du menu Universal Home. Sélectionner Fonctionnalités expérimentales dans le menu de gauche. Faites défiler jusqu’à l’option Apportez votre canapé en VR et sélectionnez le bouton ajouter / supprimer



Votre Oculus Quest 2 passera désormais en mode relais pour que vous puissiez voir la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Utilisez votre manette pour dessiner un rectangle au-dessus de la partie de votre canapé où vous vous asseyez. Le Quest 2 ne prend actuellement en charge qu’un seul canapé à la fois, alors choisissez votre canapé préféré si vous en avez plus d’un!



Si vous avez fait une erreur, cliquez sur le redessiner et dessinez à nouveau ce rectangle. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le Finir pour appliquer l’emplacement du canapé. Chaque fois que vous souhaitez passer à une expérience assise, installez-vous simplement sur votre canapé, que vous pouvez désormais voir en VR.

