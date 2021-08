Pouvez-vous utiliser l’application Peloton Digital sans vélo Peloton ?

Meilleure réponse: Oui, l’application Peloton Digital a été conçue pour être utilisée sans vélo Peloton. Tout ce dont vous avez besoin est un abonnement Peloton Digital et un téléphone, une tablette, une télévision ou un navigateur Web pour regarder un cours.

Qu’est-ce que Pelton Digital ?

Peloton Digital est l’une des meilleures applications de fitness pour l’entraînement en salle. Il s’agit d’un abonnement individuel largement accessible qui permet aux abonnés d’accéder à des milliers de cours de fitness à la demande dans différentes modalités pour 12,99 $ par mois. Il propose plus de 10 types d’entraînement et vous avez la possibilité de vous entraîner avec ou sans équipement sur votre smartphone, tablette, téléviseur ou navigateur Web. Il est compatible avec iOS, Android et Fire TV. Mais vous n’avez pas vraiment besoin d’une machine Peloton pour l’utiliser.

Peloton Digital a été essentiellement créé pour ceux qui ne possèdent pas de vélo Peloton, Bike+, Tread ou Tread+. Il offre aux utilisateurs individuels des cours de force, de yoga, de cardio, de méditation, de course à pied, de plein air, de cyclisme, d’étirement, d’entraînement à vélo, d’entraînement sur bande de roulement et de marche qui peuvent être suivis à tout moment, n’importe où sur un appareil compatible. De nombreux cours nécessitent peu ou pas d’équipement, tandis que certains comme le cyclisme, la force ou la bande de roulement nécessitent un vélo d’intérieur, des poids libres ou un tapis roulant. Lorsque vous sélectionnez une classe dans l’application, elle répertorie tout l’équipement nécessaire dans les détails de la classe.

Comment utilisez-vous Peloton Digital ?

La plupart des cours Peloton Digital nécessitent peu d’équipement comme un tapis d’entraînement ou des poids libres, voire aucun. Si vous mourrez d’envie de rouler ou de courir avec l’application, il est possible de suivre des cours de cyclisme et de course sur n’importe quel vélo stationnaire ou tapis roulant. Vous n’obtiendrez tout simplement pas les mesures de performance que fournirait l’équipement Peloton, car votre équipement ne se synchronisera évidemment pas avec l’application.

Si vous souhaitez rouler avec Peloton Digital sur un vélo autre que Peloton, nous vous recommandons d’utiliser une tablette comme l’iPad Pro sur votre vélo stationnaire. Assurez-vous simplement d’avoir un bon support compatible avec votre appareil et votre vélo stationnaire. L’objectif ici est de garder votre tablette en sécurité pendant que vous roulez tout en ayant un grand écran agréable à suivre. Si vous ne souhaitez pas emprunter cette voie, vous pouvez également configurer votre téléviseur avec Peloton Digital.

Et Peloton All-Access ?

Si vous possédez une machine Peloton, vous paierez des frais d’abonnement mensuels All-Access plus élevés de 39 $ par mois. Cela peut sembler une forte augmentation, mais Peloton Digital couvre un profil d’utilisateur tandis que Peloton All-Access couvre les profils de l’ensemble du foyer. Les vélos et les bandes de roulement Peloton sont équipés de grands écrans tactiles HD qui se synchronisent directement avec l’application. Les avantages liés à la possession d’un abonnement Peloton Bike ou Tread et All-Access incluent une interaction en direct avec les instructeurs et la communauté Peloton, ainsi que des mesures de performance utiles à l’écran pendant que vous suivez un cours.

Quelle que soit la façon dont vous voulez rouler, vous n’avez pas besoin d’un vélo Peloton pour vous entraîner avec Peloton Digital. L’adhésion permet à un utilisateur d’accéder à des milliers de cours à la demande dans différentes modalités d’exercice. Tout ce dont vous avez besoin est un abonnement de 12,99 $ par mois et un smartphone, une tablette, une télévision ou un navigateur Web pour regarder un cours, et vous êtes prêt à partir.