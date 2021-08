Pouvez-vous utiliser Nest Hello sans Nest Aware ?

Meilleure réponse: Bien sûr! Vous pouvez toujours accéder aux séquences en direct de votre produit Nest Hello sans abonnement Nest Aware, et vous pourrez toujours utiliser l’application Nest chaque fois que vous recevez une notification pour voir qui est à la porte ou si votre produit détecte un mouvement. Vous n’obtiendrez tout simplement pas d’autres fonctionnalités utiles telles que les enregistrements sauvegardés.

Nest Aware est-il important ?

Bien que vous puissiez vous en passer, Nest Aware reste une fonctionnalité importante à avoir pour votre produit Nest Hello. Au cas où vous ne le sauriez pas, Nest Aware est un service d’abonnement qui ajoute une tonne de fonctionnalités utiles à votre Nest Hello. Bien que vous disposiez d’une vidéo en direct 24h/24 et 7j/7 avec une sonnette vidéo Nest Hello, rien n’est enregistré. Cela peut être une rupture pour certains, surtout en fonction de votre sentiment de sécurité dans votre environnement.

Bien que vous puissiez affirmer que le Nest Hello prend au moins des captures d’écran de tout événement important (comme quelqu’un qui vient à votre porte), ces captures d’écran (enregistrées et stockées dans l’application Nest) ne durent que trois heures. Ce n’est pas assez de temps.

Nest Aware propose une vaste gamme de fonctionnalités interactives, toutes pouvant être personnalisées selon vos besoins.

Nest Aware comprend également une vaste gamme de fonctionnalités interactives, toutes avec la possibilité de personnaliser d’une manière qui vous convient. Par exemple, vous pourrez créer des zones d’activité autour des zones importantes (comme des berceaux si vous avez une caméra Nest à l’intérieur) qui indiqueront à votre appareil que vous souhaitez qu’il accorde une attention particulière. Vous pouvez également personnaliser vos appareils Nest pour qu’ils vous avertissent lorsqu’ils repèrent un visage familier ou un parfait inconnu. Bien sûr, il peut également détecter la différence entre un humain ou un animal, alors ne vous inquiétez pas : vous n’aurez pas besoin d’être averti si un chat errant décide de se percher à votre porte. Si quelqu’un vous cambriolait, non seulement vous auriez enregistré le clip dans votre application, mais vous pourriez également réduire la taille de votre clip au moment exact et le partager en ligne via l’application Nest.

Donc, si le Nest Hello en vaut la peine sans l’abonnement Nest Aware, c’est à vous de décider, mais si vous vous penchez vers Nest Aware, sachez que vous dépenserez 60 $ ou plus par an pour le service. De plus, il existe un deuxième niveau plus premium appelé Nest Aware Plus. Cela coûte 120 $ par an, mais vous donne un historique vidéo des événements pendant deux mois (contre un pour le niveau de base), et vous obtenez un historique vidéo 24h/24 et 7j/7 jusqu’à 10 jours.

À la mi-2021, Google a annoncé plusieurs nouveaux appareils Nest, y compris une sonnette Nest qui ne nécessite pas d’abonnement Nest Aware pour accéder à des fonctionnalités telles que les zones de mouvement personnalisées et la détection d’objets/événements. Cependant, même si la Nest Doorbell est plus récente, de nombreuses personnes peuvent toujours opter pour la robuste Nest Hello Doorbell. Consultez notre comparaison des deux appareils si vous avez du mal à choisir celui qui convient le mieux à votre maison.

Nest Hello vous avertit à tout moment

Le Nest Hello est certes une sonnette très chère, mais c’est aussi toujours l’un des meilleurs appareils Google Home que vous pouvez acheter aujourd’hui. Il vous permettra de savoir qui frappe ou livre des colis à votre porte. De plus, tout est en haute définition claire, peu importe s’il fait jour ou nuit, vous offrant cette tranquillité d’esprit qui rend votre maison sûre. Vous pourrez également vous enregistrer sur votre sonnette quand vous en aurez envie. Affichez simplement l’application Nest quand vous en avez envie, et le tour est joué !

Sa caméra HD 4:3 est également conçue pour inclure non seulement le visage de la personne à la porte, mais tout son corps. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi large que les autres appareils photo, il ne permet aucune surprise. Mais, bien sûr, le Nest Hello n’est pas seulement une caméra. Il possède également toutes les autres fonctionnalités habituelles d’une sonnette, y compris une mélodie enjouée et même un haut-parleur, vous permettant de communiquer avec quiconque est à la porte. Cela rend le Nest Hello assez soigné.

