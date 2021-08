Pouvez-vous visiter le château de Balmoral ? : le lieu de séjour préféré de la reine | Royale | Nouvelles

La reine jouit d’une “énorme liberté” à Balmoral, selon un expert

Il est bien connu que Sa Majesté prend traditionnellement sa pause annuelle au château de Balmoral, s’entourant de 50 000 acres des Highlands écossais chaque été. Situé dans le nord-est de l’Écosse, le château royal de Royal Deeside, dans l’Aberdeenshire, se trouve à environ 30 minutes en voiture d’Aberdeen.

La visite de cette année sera très différente, avec le prince Philip, duc d’Édimbourg, pas à ses côtés pour la première fois en 74 ans.

Philip est décédé paisiblement au château de Windsor deux mois seulement avant son 100e anniversaire.

Mais la reine ne sera pas seule tout au long de son séjour cette année. Depuis leur arrivée à Balmoral la semaine dernière, le prince Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson sont actuellement en visite.

Leur fille, la princesse Eugénie, leur mari Jack Brooksbank et leur bébé, August, ont également été vus entrer sur le terrain quelques jours plus tard.

La reine en vacances au château de Balmoral avec son défunt mari le prince Philip et ses enfants (Image: GETTY)

Mais pourquoi la Reine, comme beaucoup d’entre nous, retourne-t-elle chaque année vers les mêmes destinations pour se détendre du stress de la vie quotidienne ?

D’une part, la grande quantité de terres à explorer pendant des heures à l’abri des regards du public, que ce soit à cheval ou en Range Rover.

Pêcher, traquer le cerf, faire un barbecue en famille ou même simplement faire une longue promenade à travers les Highlands écossais préservées ne sont que quelques-uns de ses passe-temps préférés.

La beauté naturelle époustouflante des montagnes et des forêts épaisses a volé le cœur de la reine Victoria et du prince Albert en 1842.

Une décennie plus tard, le couple a décidé d’acheter Balmoral, démolissant le bâtiment d’origine et créant la forteresse connue aujourd’hui.

Depuis lors, il est de tradition que la famille royale effectue son pèlerinage en Écosse pour l’été, ce que Sa Majesté a maintenu presque tout son règne.

Le château de Balmoral est le séjour d’été de la famille royale depuis près de 170 ans (Image: GETTY)

Dans une interview en 2018, la princesse Eugénie a déclaré que Balmoral est le “plus bel endroit sur Terre” et que la reine y est “la plus heureuse”.

Elle a déclaré à Our Queen At Ninety d’ITV: “Je pense qu’elle aime vraiment, vraiment les Highlands.

“Balades, pique-niques, chiens – beaucoup de chiens, il y a toujours des chiens – et des gens qui entrent et sortent tout le temps.”

Eugénie a ajouté : « C’est une belle base pour mamie et papi, pour que nous venions les voir là-haut ; où vous avez juste de la place pour respirer et courir.

Une autre raison sentimentale pour laquelle la reine a de forts attachements à son escapade écossaise remonte à plus de 73 ans.

Après avoir épousé le prince Philip le 20 novembre 1947, les jeunes mariés ont passé leur lune de miel à Birkhall qui se trouve sur le domaine de Balmoral.

La reine Elizabeth et le prince Philip en vacances dans les Highlands écossais en 2003 (Image : GETTY. Sophie, la comtesse de Wessex)

Après la mort du duc d’Édimbourg en avril, une photo a été publiée montrant le couple dans l’un de leurs “endroits heureux”.

Prise par Sophie, comtesse de Wessex en 2003, l’image les montre toutes les deux en train de pique-niquer sur les collines de Coyles of Muick, près de Balmoral. La reine aime tellement l’endroit qu’elle a donné son nom à son nouveau chiot corgi.

L’expert royal Simon Vigar a déclaré à Channel 5: “Pour une personne qui ne peut jamais passer des vacances normales comme le reste d’entre nous, Balmoral est incroyablement important en été car sa retraite et son endroit pour explorer les Highlands.”

Les vacanciers souhaitant vivre l’expérience royale de séjourner au domaine de Balmoral devront attendre que la reine ait terminé sa visite.

La reine Elizabeth inspectant la Royal Balaklava Company du Royal Regiment of Scotland (Image: GETTY)

Selon le site officiel du château de Balmoral, des visites guidées quotidiennes seront disponibles à la réservation très bientôt du 9 octobre au 7 novembre.

La visite audio dure environ une heure et quart et emmène les invités dans les jardins et les jardins conçus pour être en pleine floraison entre avril et octobre.

Cependant, ne vous attendez pas à voir les coulisses de l’intérieur du château, mais les visiteurs auront l’occasion de jeter un coup d’œil à la salle de bal.

Sans doute le point culminant de toute la visite, c’est la seule pièce ouverte aux visiteurs dans le château, avec des objets privés exposés pour les fans royaux à admirer.

Pour les vrais passionnés prêts à fouiller dans leurs poches, il y a l’expédition Balmoral, une visite Land Rover de deux heures à travers le domaine.

Continuez à marcher sur les traces de la reine après un thé de l’après-midi classique rempli d’une sélection de sandwichs, de scones et de gâteaux.

Les visiteurs du château de Balmoral font une visite guidée des jardins et des terrains (Image: GETTY)

L’expédition complète pour quatre personnes coûte 400 £ au total, ou vous pouvez profiter du thé de l’après-midi pour 35 £ par adulte – réservez longtemps à l’avance pour éviter toute déception.

Ne soyez pas trop déçu de ne pas voir l’intérieur de Balmoral, il y a neuf cottages et lodges ornés du meilleur tartan et de la grandeur pour tout hôte noble.

Pouvant accueillir de quatre à sept personnes (selon l’endroit où vous séjournez), ce serait une excuse parfaite pour organiser une réunion spéciale ou un séjour de luxe.

Chaque établissement a des contacts téléphoniques directs avec une épicerie, une boulangerie, une boucherie et un restaurant pour livrer directement les meilleurs produits écossais.

Profitez d’explorer les villages et les villes voisines à quelques kilomètres avant de terminer la journée en vous relaxant autour du feu ouvert ou du poêle à bois.

Il est à noter que Colt Cottages ne dispose pas de cette installation et que Garbh Allt Shiel, Sterinbeg et Tigh Na Garaidh ne sont disponibles qu’à certaines dates de l’année.

On voit souvent la reine conduire dans un Range Rover (Image: GETTY)

Avec tant de choses à voir et à faire à travers le château de Balmoral, il n’est pas étonnant que Sa Majesté soit attirée par le retour et la découverte de ce domaine historique.

Pour plus de détails sur votre séjour dans l’un des Balmoral Holiday Cottages, visitez le site officiel.

