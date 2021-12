Pouvez-vous voir qui aime ou suit vos listes de lecture Spotify ?

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

RÉPONSE RAPIDE

Actuellement, Spotify ne donne pas aux utilisateurs la possibilité de voir qui suit leurs listes de lecture. Vous pouvez cependant voir combien d’autres utilisateurs suivent ou aiment votre liste de lecture. Pour ce faire, accédez simplement à votre liste de lecture sur Spotify et ouvrez-la. Le nombre d’abonnés ou de likes qu’il a sera affiché à côté de votre nom sous le titre de la liste de lecture. Avant, les utilisateurs de Spotify pouvaient voir qui suivait leurs listes de lecture. Cependant, en mars 2013, Spotify a supprimé cette fonctionnalité en faveur de la « vie privée de l’auditeur ».

Comment voir le nombre d’abonnés de votre liste de lecture (bureau)

Curtis Joe / Autorité Android

Découvrir combien de personnes suivent votre liste de lecture sur l’application de bureau Spotify, ou le lecteur Web, est très simple. Faire cela:

Ouvrez l’application de bureau Spotify ou le lecteur Web. Accédez à votre liste de lecture publique. Le moyen le plus simple de le faire est de le localiser dans la liste de lecture sur le côté gauche de l’application. Une fois que vous avez trouvé et ouvert votre liste de lecture, le nombre de followers qu’elle a sera affiché comme aime. Par exemple, ma playlist « Pois de sucre ! » a un suiveur, affiché comme un like.

Comment voir le nombre d’abonnés de votre liste de lecture (Android et iOS)

Curtis Joe / Autorité Android

Ouvrez l’application mobile Spotify. appuie sur le Votre bibliothèque bouton sur la barre inférieure. Sélectionner Listes de lecture parmi les options en haut. Sélectionnez votre liste de lecture dans la liste. Le nombre d’abonnés sera affiché comme aime. Par exemple, ma playlist « Pois de sucre ! » a un suiveur, affiché comme un like.

