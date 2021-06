Pouvez-vous vous garer dans la voie d’en face ? | Moteur

Puis-je obtenir un ticket si je me gare en sens inverse, même s’il n’y a pas de ligne continue et que personne ne vient ? Même si je suis garé à l’envers… la police peut-elle m’amener une amende plus tard s’ils ne m’ont pas vu me garer ?

Chaque conducteur a déjà été tenté. Vous cherchez un parking depuis dix minutes et vous voyez un trou dans la voie d’en face. Il n’y a pas de ligne continue, personne ne passe… que faire ? Pouvez-vous vous garer dans la voie d’en face ?

Après tout, si aucune voiture n’arrive et que vous n’allez pas faire une manœuvre brutale… Mais ce n’est pas si simple. Pourquoi se garer dans une autre voie cela implique presque toujours d’enfreindre diverses règles de circulation. Et les amendes ne sont pas vraiment bon marché…

Pour ces cas, il est préférable de consulter les experts. Notre collègue Rodrigo Fersainz d’Auto Bild précise si vous pouvez vous garer ou non dans la voie d’en face.

Que dit le code de la route à ce sujet ?

Eh bien, bien qu’il ne le mentionne pas explicitement, la description de la manœuvre de stationnement exclut que vous puissiez vous garer dans la voie opposée: « Lorsqu’en voirie urbaine cela doit être fait sur route ou sur l’accotement, le véhicule sera placé le plus près possible de son bord droit, sauf sur les routes à sens unique, où il peut également être placé sur le côté gauche “.

Par conséquent, selon le règlement général de la circulation vous ne pouvez pas vous garer dans la voie d’en facePeu importe qu’il n’y ait pas de ligne continue sur la route, ou que personne ne passe. Et attention à l’amende !

L’amende pour stationnement en sens inverse est de 200 euros, mais il faut tenir compte du fait que la manœuvre pour le faire peut ajouter d’autres pénalités, si l’agent de la circulation nous voit.

Cela nécessite une manœuvre brutale qui peut effrayer les autres conducteurs ou les piétons, et bien que l’on se gare quand personne ne passe, on peut prendre un virage à 360 degrés pour s’orienter correctement, ce qui est interdit. De plus, en quittant la place, nous devrons le faire dans le sens inverse, ce qui implique un risque supplémentaire.

Puis-je obtenir une amende « a posteriori » ?

Supposons que, malgré tout, vous ayez saisi l’opportunité et que vous ayez mis la voiture dans la voie opposée. ¿Peuvent-ils vous donner un ticket plus tard, s’ils ne vous ont pas vu vous garer ?

Si la place de parking est perpendiculaire à la voie (vous vous garez le cul ou le nez) il est difficile de savoir d’où vous venez, mais si elle est parallèle à la voie les voitures se garent dans le sens de la circulation, donc tu seras garé à l’envers, avec les phares collés aux phares de l’autre voiture garée.

Un agent de la circulation saura instantanément que vous veniez en sens inverse et cela peut parfaitement vous amener même des heures plus tardMême si personne ne t’a vu te garer

Alors ne prenez pas de risque : le stationnement dans la voie d’en face est interdit, et vous risquez une amende si quelqu’un vous voit, ou il peut être démontré que vous veniez en sens inverse.