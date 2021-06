Pouvez-vous vraiment éviter les taxes cryptographiques tout en sauvant un pays en développement ?

Vous craignez que l’Oncle Sam impose un impôt sur les plus-values ​​à votre crypto ? Tu devrais être. Le mois dernier, le département du Trésor a annoncé des mesures pour sévir contre les marchés et les transactions de crypto-monnaie. Tout transfert d’une valeur de 10 000 $ ou plus doit être signalé à l’Internal Revenue Service.

Source : Shutterstock

Certains investisseurs ont commencé à réfléchir de manière créative à la manière de protéger leurs gains. Comme tout autre investissement volatil, une couverture est souvent la stratégie la plus intelligente. Acheter des options, de l’or ou des obligations n’aidera pas. Mais une deuxième citoyenneté dans un pays favorable à la cryptographie et à la fiscalité pourrait le faire.

Vous cherchez quelque chose à acheter avec Bitcoin (CCC :BTC-USD) autre que du porno ou des collations de dépanneur ? Jetez un œil à Vanuatu, un pays du Pacifique Sud dont la monnaie officielle du PIB est le Vanuatu Vatu (VUV) et dont le PIB totalise 0,9 milliard de dollars, soit environ 1/8e de la capitalisation boursière de Bitcoin. Cette nation de l’archipel propose ce qu’on appelle la « citoyenneté par investissement », payable en crypto. Surpris? 3 Bitcoin achète également la citoyenneté au Salvador. Le pays d’Amérique centrale a approuvé le Bitcoin comme monnaie officielle le mois dernier. Cet effort a rencontré quelques accrocs avec la Banque mondiale, dont nous discuterons plus tard.

Ce ne sont pas seulement les investisseurs nationaux qui bénéficieront de l’adoption plus large de Bitcoin. Pour les pays en crise économique, la crypto pourrait être l’antidote à la dette et à l’inflation, avec le potentiel de déplacer le billet vert comme destination des sorties de capitaux. La demande de Bitcoin en tant qu’actif refuge a explosé dans les économies émergentes battues par la fuite des capitaux déclenchée par la pandémie, alors que les investisseurs se précipitent pour transférer de l’argent de leurs propres devises défaillantes vers la crypto.

Prenez l’Argentine endettée, dont le gouvernement restreint les achats de dollars américains dans le but de conserver ses réserves. Les échanges cryptographiques ont connu une croissance astronomique alors que les Argentins cherchent un endroit pour garer leur argent qui n’est pas en pesos. Le terme « Bitcoin dollar » fait désormais partie du langage vernaculaire, car les Argentins traduisent la valeur de leurs Bitcoins en dollar américain.

Pour ces pays en développement et bien d’autres, l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale ressemble à une situation gagnant-gagnant. D’une part, la crypto pourrait attirer des richesses étrangères à la recherche d’un paradis fiscal. Il pourrait apporter l’inclusion financière, l’investissement, le tourisme et le développement économique. Est-ce que quelque chose pourrait mal tourner ? Voici un examen plus approfondi.

L’adhésion a ses avantages

Vous vous souvenez du Vanuatu ? Cet archipel de 80 îles du Pacifique Sud est classé « quatrième endroit le plus heureux du monde ». C’est peut-être la flore et la faune luxuriantes. Mais il convient également de noter que Vanuatu n’a pas d’impôt sur le revenu, d’impôt sur la fortune, de plus-values ​​ou de droits de succession. C’est également le premier pays au monde à accepter le paiement en Bitcoin comme paiement pour la citoyenneté. Le coût : 130 000 $ et environ 52 000 $ pour les frais supplémentaires, y compris le contrôle de sécurité et le traitement. Aux prix actuels du Bitcoin, un passeport du Vanuatu vous coûtera 4,7 $ Bitcoin.

Les passeports pour les pays tropicaux sont demandés depuis toujours par les riches. Mais maintenant, les pays émergents entrent dans le jeu. Pour un petit don, les étrangers peuvent acheter la citoyenneté à un domicile crypto-friendly avec plusieurs avantages importants, notamment :

Aucune exigence de résidence – avant ou après avoir reçu votre deuxième passeport Entrée sans visa ou obtention d’un visa à l’arrivée dans plus de 119 pays, y compris les pays Schengen et le Royaume-Uni Possibilité d’obtenir des visas de longue durée pour les États-Unis et le Canada , acquisition immobilière en Europe avec le deuxième passeport Avantages du changement de résidence fiscale Confidentialité totale

Ces caractéristiques rendent les programmes de citoyenneté par investissement extrêmement attrayants pour les candidats. Et l’allocation pour les paiements Bitcoin devrait attirer encore plus d’investisseurs étrangers.

Les joueurs jouent le jeu

D’autres pays emboîtent le pas. Antigua-et-Barbuda élabore un cadre de réglementation des sociétés de cryptographie qui établissent leurs opérations sur l’île et protègent à la fois les échanges et leurs clients. Appelé « The Digital Assets Business Bill 2020 », le projet de loi est basé sur des réunions entre le Commonwealth et des représentants de l’Antigua Leisure & Gaming Association. Selon Calvin Aire, milliardaire canado-antiguais et magnat du jeu en ligne (qui se trouve également être l’envoyé économique d’Antigua-et-Barbuda), “il y a une convergence croissante des bitcoins, des jeux en ligne, des technologies de réalité virtuelle et des jeux”.

En théorie, des pays comme Antigua peuvent utiliser cette convergence pour attirer des investissements dans l’économie et développer des services à l’échelle mondiale. Mais, quiconque a suivi la multitude d’attaques de ransomware récentes qui sévissent dans ce pays sait qu’il y a un autre avantage : les crypto-monnaies gardent les identités secrètes. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui rêvent de gérer leur propre paris sportifs offshore sous la table. Note latérale: En 2012, Ayre a été inculpé par le procureur américain du Maryland pour des accusations de jeu illégal et de blanchiment d’argent.

Bitcoin, l’héroïne pour les économies en difficulté

Mais il y a plus à l’histoire entourant la légalisation de Bitcoin et son adoption plus large. La crypto, en tant qu’actif refuge, pourrait être la solution aux pays en crise économique. Les pièces stables, qui comprennent généralement des jetons numériques dont la valeur est liée à une devise émise par le gouvernement comme le dollar américain, gagnent du terrain dans des endroits où les devises locales sont moins stables et soumises à des contrôles de capitaux en raison de l’inflation.

Les pays en développement ont des monnaies nationales qui sont généralement très faibles. Ils n’ont que peu ou presque aucune valeur et sont sensibles au moindre changement économique, ce qui provoque souvent une inflation galopante. C’est pourquoi la plupart des pays du tiers monde s’appuient sur les grandes devises du premier monde pour effectuer des transactions. Quiconque a visité un pays d’Amérique du Sud sait qu’il est assez courant de pouvoir payer en dollars américains. La pandémie a aggravé les choses, provoquant des sorties massives de capitaux.

Pour les pays qui limitaient les achats de devises fortes, la crypto-monnaie offre une alternative aux actifs en dollars. L’Argentine, par exemple, qui est sur le point de faire défaut, a plafonné les devises étrangères que les citoyens peuvent acheter. Pendant ce temps, le taux de change du marché noir du peso argentin a baissé d’environ 40 % depuis le début de l’année. Avec peu d’autres options de valeur refuge pour les actifs, la demande de Bitcoin a augmenté.

Au Liban, qui a fait défaut sur sa dette en mars, Bitcoin sert également de valeur refuge. Les banques ont restreint les retraits et la confiance dans la monnaie locale s’est effondrée. Le résultat : une ruée de personnes prêtes à payer une prime élevée pour convertir leur argent en Bitcoin. Le mois dernier, la valeur de la monnaie virtuelle sur les bourses libanaises a presque doublé la cotation sur le marché international, selon les médias locaux.

Aucun pays laissé pour compte avec la crypto

La crypto-monnaie pourrait également potentiellement révolutionner l’utilisation des devises traditionnelles dans les pays en développement. En théorie, cela pourrait fournir une monnaie unique cohérente, fiable et ayant de la valeur. Avec une utilisation suffisante, il a le potentiel de devenir la devise principale dans n’importe quel pays du tiers monde.

Considérez que plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde ne sont pas bancarisées, ce qui signifie qu’elles n’ont pas de compte bancaire ou de carte de crédit pour participer aux outils et services qui créent la durabilité économique. Cela limite leur capacité à s’engager dans l’économie mondiale et à faire croître leurs entreprises. En adoptant Bitcoin ou une autre crypto comme monnaie principale dans un pays en développement, la théorie est que les gens auront immédiatement une monnaie qui ne sera pas influencée par les changements au sein de leur économie spécifique. Parce que Bitcoin fonctionne sur une plate-forme mondiale, il n’est sensible qu’aux changements économiques mondiaux. Les événements locaux auraient peu ou pas d’impact sur la valeur globale de la crypto.

Il y a un autre avantage : n’importe qui peut l’utiliser pour effectuer des transactions sans compte bancaire ni carte de crédit. Pour les pays en développement, atténuer l’incertitude liée aux transactions financières devrait stimuler l’économie et inspirer la confiance des consommateurs. Lorsque la confiance des consommateurs est élevée et que les gens se sentent en sécurité pour dépenser de l’argent, une économie devrait croître.

Pas si vite

Est-ce que quelque chose pourrait mal tourner ? La Banque mondiale le pense. Récemment, il a refusé d’aider El Salvador dans sa tentative de mettre en œuvre la crypto-monnaie comme mode de paiement officiel. Plus tôt ce mois-ci, le Congrès salvadorien a approuvé une législation qui donnerait cours légal au Bitcoin, aux côtés du dollar américain dans les 90 jours. Le gouvernement vise à établir une fiducie à la Banque de développement d’El Salvador pour convertir Bitcoin en dollars américains. Le lendemain de l’adoption de la loi Bitcoin, le président Nayib Bukele a rencontré le Fonds monétaire international dans le cadre des négociations pour emprunter 1 milliard de dollars.

La réponse du FMI ? Pas si vite.

Il a refusé la demande d’aide d’El Salvador « étant donné les lacunes environnementales et de transparence » de Bitcoin. Malgré le ton poli, cependant, l’implication ici est que Bitcoin facilite le blanchiment d’argent et d’autres utilisations illicites. Le risque est qu’El Salvador abrite effectivement des criminels cherchant à convertir Bitcoin en dollars américains. Cela n’aide pas non plus que Bukele ait été accusé de travailler en étroite collaboration avec le gang MS-13, qui est lié au trafic d’êtres humains, aux réseaux de drogue et aux assassinats ciblés.

Souvenez-vous du Corralito

Le temps nous dira si ces efforts réussissent. L’Argentine a tenté quelque chose de similaire après sa crise financière en 2001-2002. Avec la stagnation de l’économie et le gouvernement perçu comme ayant des problèmes de déficit insurmontables, les Argentins ont retiré tous les dollars qu’ils pouvaient. Pour éviter une ruée sur les banques, l’Argentine a introduit le “corralito”, gelant efficacement tous les comptes bancaires et n’autorisant que de petits retraits. En moins d’un an, des foules en colère et des manifestations sanglantes ont renversé le gouvernement.

La vision de Bitcoin est un échange financier décentralisé de valeur entre pairs – une vision qui a très certainement été réalisée. Le besoin est clair : une monnaie numérique, échangée entre pairs qui élimine les intermédiaires, offrant un échange direct et rapide à une fraction du coût.

Ce n’est peut-être pas Bitcoin, mais les criminels qui sont le problème.

A la date de publication, Joanna Makris n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street couvrant divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.