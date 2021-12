Pouvoir et politique : Eminem sur la voie du « renouveau »

Bien qu’il soit surtout connu sur les premiers albums pour ses fantasmes colorés et sombres comiques, il y a eu une honnêteté émotionnelle rafraîchissante sur les relations familiales et les insécurités personnelles tout au long de Eminemcarrière longue et riche en histoire. Ce sentiment de mettre son âme à nu, aux côtés d’une politisation latente tant vantée, est au cœur de l’album 2017 d’Eminem, Revival.

Écoutez Revival sur Apple Music et Spotify.

L’ouvreur « Walk On Water » révèle un rappeur plein de vulnérabilité et de doute de soi. Beyoncé ouvre le morceau avec un refrain gracieux imprégné de gospel, et son exultation de « I ain’t no Jesus » fournit l’introduction parfaite à une chanson qui détaille les luttes d’Eminem pour répondre aux demandes irréalistes de ses fans. « Pourquoi les attentes sont-elles si élevées ?/Est-ce la barre que j’ai mise…/C’est la malédiction de la norme/Que le premier des disques de Mathers est placé…/Cette étape ne sera-t-elle qu’un autre faux pas/Pour ternir quel que soit l’héritage, l’amour ou le respect J’ai récolté ? » il rappe avant de livrer un puissant rappel de ses capacités : « Parce que je ne suis qu’un homme/Mais tant que j’ai un micro, je suis comme un dieu…/B__ch, j’ai écrit ‘Stan’. »

Ailleurs, le repentir occupe le devant de la scène. Eminem a déjà présenté des excuses dans sa musique, notamment à sa mère très décriée dans « Headlights » en 2013, mais sur « Bad Husband », il profite de l’occasion pour s’excuser auprès de son ex-femme Kim Scott pour ses méfaits passés : « Vous frappez moi une fois, et que j’utiliserais/Pour continuer le modèle d’abus…/Mais je suis désolé, Kim/Plus que tu ne pourrais jamais comprendre.

Ce ton réfléchi se poursuit sur « Castle », une ode à l’autre femme importante qui a coloré la vie d’Eminem et a influencé ses paroles au fil des ans : sa fille Hailie. La chanson prend la forme de trois lettres : une écrite juste avant sa naissance ; le second un an plus tard ; et un troisième, déchirant, d’un lit d’hôpital en 2007, juste après son overdose. Incertain qu’il s’en sortira, Eminem déclare : « Et si les choses devaient empirer/Ne prends pas cette lettre que j’ai écrite/Comme une note d’adieu/Parce que ton père est au bout du rouleau/Je glisse sur une piste glissante pente/Quoi qu’il en soit, ma chérie, je ferais mieux d’y aller/Je commence à avoir sommeil, mon amour, papa.

Cette mise à nu personnelle est en contradiction avec la rage politique à laquelle beaucoup étaient prêts à la suite de sa performance sensationnelle, Trump bashing aux BET Awards 2017. Dans les six mois entre cette tirade et la sortie de Revival, cependant, la fureur politique d’Eminem est restée sans relâche.

« Untouchable » le trouve une fois de plus exposant les événements actuels, rappant sur le mouvement Black Lives Matter, la brutalité policière et l’histoire du racisme aux États-Unis. Il est cinglant dans son évaluation de sa patrie. « Tout au long de l’histoire, les Afro-Américains ont été traités comme des s__t/Et j’admets qu’il y a eu des moments où il a été embarrassant d’être un garçon blanc », déclare-t-il avant de déclarer : « F__k your Republican views/Tir us up by the bootstraps/Where les f__k sont les bottes ? »

Ailleurs, il y a des références plus pointues au président Trump : « Like Home » exhorte ses fans à « se regrouper pour Charlottesville » face à un président qui « … déteste généralement les Noirs » et « dégrade les Hispaniques ». Tracer une ligne entre Trump, les nazis et le Klan, Eminem appelle le président comme un « imbécile » qui « dort à peine/Tout ce qu’il fait, c’est regarder Fox News comme un perroquet et répéter ». Peut-être le plus incroyable pour un homme autrefois qualifié d’homophobe, Em offre également un soutien à la communauté transgenre : « Alors qu’il ressemble à un canari avec un bec/Pourquoi pensez-vous qu’il a banni les transgenres de l’armée avec un tweet ? »

Parmi l’introspection, les ruminations mûres et le feu politique, il y a encore des éléments du vieux mal de Slim Shady. Le parolier vigoureux d’autrefois est de retour sur « Remind Me » (« Et les implants sont si gros / Elle peut me pendre sur ce rack ») tandis que « Heat » présente certaines de ses paroles les plus torrides à ce jour: « Allez, petite maman / Vous tu es assez chaud pour faire fondre le rythme de Rick/Viens sauter dans l’eau/Je parie que tu tire ton estime de toi de ta personnalité/Avec un a__ correspondant, fille/Ton corps est allumé/Tu frappes/Je suis un gaz , ma fille, tu vas juste devoir mettre les autres connards en veilleuse/Tu as des petits pains, j’ai le syndrome d’Asperger.

Il y a aussi son penchant tant vanté pour la violence comique, comme « Offended » et « Framed ». Ce dernier présente un autre coup de feu sur Trump, alors qu’Eminem déchaîne un fantasme de meurtre au cours duquel il trouve le corps d’Ivanka Trump dans le coffre de sa voiture – bien qu’il professe son innocence : « Je sais à quoi cela ressemble, officiers/S’il vous plaît, donnez-moi juste un minute/Je pense que je peux expliquer/Je n’ai assassiné personne/Je sais que ces mots sont si méchants/Mais je suis juste là pour divertir.

Dans une carrière qui en est maintenant à sa troisième décennie, Eminem a fait bien plus que simplement divertir. Il n’a pas peur de s’exposer de plus en plus à chaque nouvel album – et Revival pourrait être son plus révélateur. Plutôt que de résoudre ses contradictions, cependant, le large éventail d’émotions fait de lui l’un des artistes les plus complexes – et les plus honnêtes – de la musique d’aujourd’hui. La force de son impact n’a jamais faibli, mais Revival est digne d’un renouveau de foi dans le « dieu du rap » autoproclamé.

